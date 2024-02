Per la prima volta Fedez è apparso in pubblico da quando si sono diffuse le voci sulla fine del suo matrimonio con Chiara Ferragni: nelle scorse ore il rapper ha presenziato alla sfilata dell’amica Donatella Versace e non ha rilasciato commenti sulla vicenda. Poco prima dell’evento il rapper è stato fermato dall’inviato della trasmissione tv Pomeriggio Cinque Michel Dessì, con il quale ha scambiato poche parole sulla sua situazione familiare, mentre si trovava in strada, nei pressi dell’abitazione di un amico a Milano.

Fedez è sembrato molto teso in questa breve intervista.

“Chiunque può parlare di quello che vuole, a me non interessa – ha detto, riferendosi alle voci sul suo allontanamento da casa – ho altre priorità e sono i miei figli”. Il cantante non ha voluto aggiungere altro sulla voce che domenica 18 febbraio avrebbe abbandonato l’appartamento di City Life, dove vive con la moglie e i bambini.

Fedez: ‘Non mi interessano le illazioni della gente’

A molti è sembrato curioso che la prima trasmissione a intercettare Fedez sia stata proprio quella di Canale 5, condotta da Myrta Merlino, che fu criticata dal rapper per i continui appostamenti sotto casa dei Ferragnez nei giorni in cui era scoppiato il caso del Pandoro Balocco, che ha coinvolto Chiara Ferragni. L'influencer è stata accusata di aver non aver fornito ai consumatori le informazioni corrette sulla campagna di beneficenza legata al dolce natalizio, lasciando credere agli acquirenti che avrebbero direttamente contribuito a una donazione per l’Ospedale Regina Margherita di Torino.

L’inviato di Pomeriggio Cinque ha chiesto a Fedez come si sentisse e poi ha ripetutamente domandato se fossero vere le voci di problemi con la moglie o se fosse tutta una messinscena, come qualcuno ha sospettato. “Io non gioco sulla pelle dei miei figli, sono la priorità della mia vita”, ha tagliato corto il cantante, spiegando di non voler aggiungere nulla su cosa stia effettivamente accadendo in famiglia.

“Non verrò a dirlo a voi, non mi interessano le illazioni della gente”, ha chiarito, prima di confermare la sua partecipazione alla sfilata dell’amica Donatella Versace, che gli è stata “molto vicina in questo momento”.

Fedez he seguito in prima fila la sfilata di Donatella Versace

Poche ore dopo Fedez ha mantenuto il suo impegno e si è presentato all’evento organizzato per la Milano Fashion Week da Donatella Versace, calamitando su di sé l’attenzione di molti dei presenti.

Seduto in prima fila ha posato per i fotografi e per il resto del tempo è rimasto a guardare il telefono cellulare, prestando poca attenzione alla sfilata. Ai giornalisti che hanno tentato di chiedergli conferma dei Gossip sulla separazione da sua moglie ha semplicemente detto di non essere intenzionato a parlare dell’argomento. Anche la madre del rapper ha evitato di commentare la vicenda: “In questo momento non mi sento di dire nulla, anche perché non sono diretta interessata”, ha dichiarato.

Il silenzio di Chiara Ferragni sulle voci relative alla sua separazione

Pure Chiara Ferragni sembra aver scelto il silenzio: “A volte faccio fatica a mostrare le mie fragilità nel momento in cui le sto vivendo”, ha spiegato in un’intervista al Corriere della Sera in cui non ha fatto apertamente riferimento alla crisi coniugale di questi giorni.

Molti si chiedono se durante la puntata di Che Tempo Che Fa del 3 marzo dove è prevista come ospite, dirà qualcosa del suo rapporto con Fedez o se continuerà a evitare di parlarne.

La sua presenza nel programma di Fabio Fazio nelle scorse ore ha scatenato intanto varie polemiche, con il Codacons che si è detto pronto a chiedere il sequestro della trasmissione, nel caso in cui non venga rispettato un contraddittorio sulle vicende giudiziarie che da un paio di mesi riguardano l’influencer.