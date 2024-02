Giovedì 22 febbraio ai telespettatori del Grande Fratello non è passato inosservato un episodio. Letizia Petris si trovava in cucina per sbucciare una mela e Giuseppe Garibaldi vedendola in difficoltà le ha insegnato passo dopo passo come farlo, sui social non è mancata l'ironia dei fan vedendo la scena.

L'episodio che sta facendo discutere

Letizia Petris mentre si trovava in cucina, stava sbucciando una mela rossa.

A un certo punto Giuseppe Garibaldi vedendola in difficoltà si è avvicinato e ha esclamato: "Leti, ma come la tagli. Leti..." Successivamente ha preso il frutto e il coltello e le ha insegnato passo dopo passo come sbucciare al meglio la mela.

L'ironia del web su Petris

Ovviamente sui social non sono mancati i commenti ironici legati a Letizia Petris.

Un utente con sarcasmo ha affermato: "Pensa farsi insegnare a sbucciare una mela da Giuseppe a 26 anni". Un altro utente ha commentato spiazzato: "Ho messo sul 55 proprio in quel momento. Ho sentito la mela piangere chiedendo di essere giustiziata per far terminare la tortura. Possibile che non sa nemmeno sbucciare una mela?". Tra i vari commenti c'è chi si è domandato dove abbia vissuto fino ad oggi la concorrente romagnola e chi invece ha affermato: "Io non riesco proprio a capire com'è possibile che questi non sappiano stare al mondo.

Non parlano bene l'italiano, non sanno leggere, sono dissociati, sono cattivi dentro, dove abbiamo sbagliato? In che momento?". Tuttavia tra i vari utenti c'è anche chi ha riferito che non è una tragedia non sapere capare una mela. Ovviamente la maggior parte degli utenti è apparsa spiazzata dalla mancata dimestichezza della gieffina per sbucciare il frutto.

Il percorso di Letizia

Letizia Petris è stata una delle prime concorrenti a entrare nella casa di Cinecittà a settembre.

La ragazza alle spalle ha una storia particolare, perché è cresciuta nella comunità di San Patrignano: la madre e il padre in passato hanno avuto dei problemi di tossicodipendenza, ora superati. Letizia ha sempre dichiarato di aver avuto un rapporto conflittuale con la madre, ma le due si sono riavvicinate quando il padre è venuto a mancare.

Per quanto riguardo la sfera sentimentale, in passato Petris ha avuto una relazione con una ragazza ma non è finita nel migliore dei modi.

Al GF, la 23enne era arrivata fidanzata con Andrea ma nel momento in cui ha compreso di non amarlo più ha deciso di interrompere la liaison. Successivamente Petris ha ceduto al corteggiamento del coinquilino Paolo Masella e nonostante alcuni screzi la coppia si è giurata amore eterno.