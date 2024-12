In una conversazione avvenuta al Grande Fratello nel primo pomeriggio di domenica 29 dicembre, Javier Martinez ha fatto una confidenza a Lorenzo Spolverato riguardante Shaila Gatta: "Esteticamente rispecchia quello che mi piace in una ragazza". Javier ha avuto la conferma di ciò durante il balletto di Natale, eseguito in coppia con Shaila.

Javier confessa a Lorenzo cosa sente per Shaila

Nel corso di una chiacchierata con Javier, Lorenzo gli ha chiesto se fosse ancora interessato a Shaila: "Non mi torna il fatto che molti dicono che tu ancora parli di Shaila".

A quel punto, Javier ha detto la sua: "Aspetta, non è che parlo di lei perché sono interessato, ma perché faccio un paragone". Incuriosito, Lorenzo ha chiesto: "Ma tu oggi cosa provi per lei? Ti piace?". Anziché glissare, Javier ha risposto con sincerità: "No, se mi piacesse non avrei un atteggiamento scherzoso. Posso dirti che, durante il balletto di Natale, prenderla in quel modo mi ha fatto uno strano effetto. La Shaila che vedo oggi a me non piace, ma esteticamente rispecchia quello che mi piace in una ragazza".

Successivamente, Javier ha precisato che le emozioni provate durante il flirt con Shaila non sono paragonabili alla breve conoscenza con Helena Prestes e Chiara Cainelli: "Le aspettative erano altre".

Lorenzo a Javier: 'Tu sei molto intelligente, ma anche furbo'

Dopo aver ascoltato le parole di Javier, Lorenzo ha ribadito il suo pensiero sul coinquilino: "Sei più giocatore di me. Tu sei molto intelligente, ma anche furbo. Il pubblico sta vedendo quello che tu vuoi far passare. Il vero Javier non è qui. Vuoi fare il buono agli occhi del pubblico".

La conversazione si è conclusa con Javier che ha chiesto al coinquilino di non alzare la voce, poi ha tagliato corto smentendo di essere uno stratega: "Tu hai un pregiudizio nei miei confronti".

GF: anticipazioni 20ª puntata

Lunedì 30 dicembre andrà in onda la 20ª puntata del GF.

Secondo le anticipazioni diffuse sul sito del reality show, ci sarà un confronto tra Shaila Gatta e Javier Martinez.

Amanda Lecciso dovrà rispondere alle insinuazioni di alcuni coinquilini, che l'accusano di non prendere mai una posizione durante le discussioni. Alfonso D'Apice sarà protagonista di un momento toccante, visto che la notte di Capodanno di 14 anni fa ha perso il padre.

Infine, verrà rivelato l'esito del televoto e uno tra Emanuele Fiori, Zeudi Di Palma, Bernardo Cherubini e Maria Monsè, insieme a sua figlia Perla, dovrà lasciare il gioco