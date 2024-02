Parlando con Letizia Petris e Perla Vatiero, Greta Rossetti ha rivelato di trovarsi molto bene in compagnia di Sergio D'Ottavi, ma al momento non è pronta per intraprendere una nuova frequentazione soprattutto all'interno della casa del Grande Fratello: "Sono così confusa che non mi sento libera di iniziare una frequentazione". La diretta interessata ha confidato che non sapendo nulla del coinquilino non riesce a lasciarsi andare.

Le dichiarazioni di Rossetti

Durante la giornata di domenica 4 febbraio, Perla Vatiero, Letizia Petris e Greta Rossetti si sono ritrovate in sauna a parlare lontano da occhi indiscreti.

A un certo punto Greta ha cominciato a parlare dell'amicizia speciale che sta instaurando con Sergio: "Mi fa piacere stare con lui, ridiamo e scherziamo". Nonostante tutto la 25enne ha detto di non essere pronta ad andare oltre l'amicizia: "Sono così tanto confusa che non mi sento libera di poter iniziare anche semplicemente una frequentazione". Caratterialmente Rossetti ha precisato di non essere il tipo di ragazza che inizia una conoscenza senza sapere nulla della persona che ha di fronte: "Lui non si fa conoscere, di lui non so nulla". Inoltre reduce dell'esperienza a Temptation Island dove ha vestito i panni di tentatrice, Greta ha rivelato di non voler più intraprendere una liaison all'interno di un Reality Show.

La giovane ha spiegato che oggi vuole dare priorità a sé stessa: "In questo momento voglio me".

Greta e Sergio: lui 'ruba' un bacio

Intanto fra i due concorrenti è scoccato un bacio.

L'1 febbraio, Greta e Sergio stavano parlando di viaggio quando l'imprenditore ha chiesto: "Sei mai andata a Bali? Ti ci porto io va bene?". Pochi istanti dopo il 30enne si è avvicinato alla coinquilina e ha "rubato" un bacio a stampo.

Rossetti spiazzata per il gesto del 30enne ha commentato: "Ma sei impazzito?". Successivamente i due concorrenti si sono ritrovati a parlare in piscina e Greta ha confidato di essere molto riservata al punto da augurarsi che non venga mandata una clip nella 34^ puntata che riguardi il bacio.

Il percorso di Greta prima del GF

Greta Rossetti aveva partecipato all'edizione di Temptation Island andata in onda la scorsa estate.

La concorrente nei panni di tentatrice si era avvicinata a Mirko Brunetti, quest'ultimo aveva preso parte al programma in coppia con Perla Vatiero. A causa del triangolo nato sotto i riflettori Rossetti ha confidato di esserci rimasta male per alcuni giudizi negativi.

Per questo motivo non sembra essere disposta ad andare oltre sotto i riflettori con Sergio. Inoltre nella casa di Cinecittà Greta è molto vicina anche a Vittorio Menozzi, ma per ora i due hanno sempre dichiarato di essere solamente amici.