Dopo la diretta di lunedì 12 febbraio è tempo di pagelle per i protagonisti del Grande Fratello. La sorpresa di Fiordaliso per Beatrice Luzzi ha emozionato e per questo la cantante merita un volto altissimo. Sufficienza piena anche per Sergio D'Ottavi che in colpo solo ha asfaltato Vittorio e si è tirato fuori dallo pseudo triangolo amoroso che Greta voleva mettere in piedi con lui e Menozzi. Grace insufficienza per Perla e Mirko: non se ne può più.

Voto 9 per Fiordaliso: la sorpresa a Beatrice colpisce dritta al cuore

Fiordaliso e Beatrice Luzzi hanno regalato al pubblico un momento davvero emozionante.

La cantante ritiratasi nella puntata precedente, è rientrata in casa per fare una sorpresa all'attrice romana. Le parole utilizzate da Fiordaliso hanno fatto scendere qualche lacrima anche al pubblico che stava seguendo la diretta su Canale 5: "Ciao rossa del mi corazon. Quanto mi manchi. Ti devo ringraziare perché sei quella che mi ha sempre fatto sentire un’artista. Devi essere orgogliosa di quello che sei. Quanto sei bella rossa, sei ancora più bella in televisione. Io però voglio vedere una rossa felice, che ride, che ama come mi hai sempre amato tu". Che altro dire? Voto 9 in pagella per Fiordaliso

Sergio un mito, boccia Vittorio e lo pseudo triangolo amoroso: voto 8

Un plauso a Sergio D'Ottavi che non ci ha pensato due volte a dirne quattro a Vittorio Menozzi, accusandolo di aver voltato le spalle a Beatrice per accodarsi al 'branco'.

Le sue parole indirizzate a Vittorio sono state la cosa migliore di tutta la serata: "Se hai perduto una regina e ti stai aggrappando a una pedina, un alfiere o una torre non vali nulla". Che dire. Chapeau. Ma non è tutto. Si è smarcato con classe dal triangolo amoroso che Greta e gli autori del Grande Fratello hanno cercato di ricreare nella casa, con protagonisti l'ex tentatrice, Vittorio e Sergio.

Nemmeno fossimo a Temptation Island. Ebbene Sergio senza tanti giri di parole, ha posto fine a tutto, mettendo i bastoni tra le ruote a Signorini e agli autori: "A me le triangolazioni non piacciono, non le facevo quando giocavo a pallone figuriamoci in questi contesti". Un mito: Voto 8.

Voto 2 in pagella per Perla e Mirko: non se ne può più

Perla e Mirko, ormai usciti dal triangolo con Greta, continuano non si per quale motivo, ad avere ampio spazio anche in questa puntata. Solo per questo, il voto in pagella è 2. Lei in settimana ha ripensato molto a ciò che le ha detto il suo ex fidanzato nella scorsa diretta. Ed ecco che Signorini ha preso la palla al balzo per propinare ai telespettatori ancora una puntata di questa telenovelas. Secondo il conduttore c'è bisogno di fare chiarezza. Peccato che il pubblico del Grande Fratello non ne voglia più sentir parlare.