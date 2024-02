La puntata del Grande Fratello andata in onda mercoledì 28 febbraio non è stata per nulla facile per Perla Vatiero. "Non ce la faccio più", ha ammesso la giovane esasperata dopo la diretta, durante la quale ancora una volta si è parlato del suo rapporto con Mirko e del suo avvicinamento ad Alessio. Brunetti ha affermato di volersi fidare di lei, ma Perla sta soffrendo molto l'eccessiva attenzione sulla sua relazione.

Alfonso punzecchia Perla su Alessio

La dinamica che vede protagonisti Perla e Mirko continua a tenere banco in questa edizione del Grande Fratello.

Pareva che con la scelta dei due giovani di dare un'altra possibilità al loro amore il capitolo fosse chiuso ma in realtà pare proprio che la produzione abbia intenzione di continuare a tenere vivo l'interesse sull'argomento. Dopo aver mostrato la vicinanza tra Perla e Alessio, di cui Brunetti ha ammesso di essere geloso, Vatiero ha confermato di provare per il concorrente solo un sentimento di amicizia e aspettare la sua uscita dalla casa per capire bene come evolverà il suo rapporto con Mirko, pur confermano di amarlo.

Tirato in causa, Mirko dallo studio ha affermato di voler aver fiducia nella giovane e di aspettarla, nonostante non abbia nascosto la sua sofferenza per l'assenza di Perla. Terminata la puntata, però, Perla che aveva già dato segni di sofferenza durante la diretta, riuscendo a stento a trattenere le lacrime, si è sfogata ascoltata da Letizia, Anita e perfino da Beatrice.

Perla sotto pressione

"In questo caso il mio cervello attribuisce, a quella situazione di Mirko, un qualcosa di negativo, perché non ce la faccio più. La mia situazione la sto odiando", ha affermato Perla. Vatiero ha aggiunto di sentirsi controllata in ogni gesto me dio conseguenza giudicata. In ogni caso, la ragazza ha voluto affermare di non mettere in dubbio ciò che prova per Brunetti ma di di volersi al contempo vivere la situazione all'interno della casa senza costrizioni.

"Abbiamo passato momenti infernali, non esiste che faccia dieci passi indietro", ha detto Perla confermando di fatto il suo interesse per Mirko. Insomma, messa alle strette Vatiero si sente sotto pressione, anche se fuori il suo fandom pare deciso a sostenerla e a portarla in finale.

I fan in difesa di Perla: 'Non uscirà'

I fan di Perla, nel frattempo, sono agguerriti e su X, sono pronti a dare battaglia per 'proteggere' il percorso della giovane all'interno della casa.

'Lei vuole restare! La sua famiglia chiede di salvarla e noi lo faremo! Perla non uscirà!', ha scritto un utente ricevendo il consenso di molti follower. Vatiero, in effetti', ha espresso il suo desiderio di poter portare a termine il percorso come singola e non come membro della coppia.

'Lei ha tutto il diritto di rimanere a giocare', ha scritto qualcun altro. Non resta adesso che vedere se le parole dei fan si rifletteranno nei fatti e se Perla arriverà in finale.