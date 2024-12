Proseguono le anticipazioni di Beautiful concentrandosi su ciò che accadrà nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 dal 16 al 21 dicembre. Un colpo di scena sconvolgerà tutti: Sheila non verrà condannata per tentato omicidio e lascerà il carcere. Finn si riavvicinerà a lei.

Liam e Hope si tolgono le fedi nuziali

Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate che andranno in onda da lunedì 16 a sabato 21 dicembre prendono il via dalla paura di Thomas di essere accusato di essere ancora ossessionato da Hope e dal timore di illudersi di poter avere una storia con lei.

Allo stesso tempo, Ridge ringrazierà Brooke per non aver colpevolizzato il figlio per via del bacio dato a Hope, ritenendo comunque che si tratti di un evento che presto verrà superato. Logan però terrà nascosto al marito di aver visto Thomas e Hope a letto insieme.

Hope e Liam avranno un duro confronto durante il quale la giovane Logan, affermando di non voler essere la sua seconda scelta dopo Steffy, dirà di aver preparato le carte per il divorzio perché pronta ad un nuovo capitolo della vita. Hope inoltre aggiungerà che non vuole seguire le orme della madre, che durante la sua vita ha dovuto combattere con un'altra donna per le attenzioni di Ridge. Alla fine del loro confronto, Hope e Liam si toglieranno le fedi, prendendo consapevolezza che il loro matrimonio è giunto al capolinea.

Mike andrà a far visita a Sheila cercando di convincerla a rassegnarsi non solo alla sua vita in carcere ma anche al fatto che Finn non potrà perdonarla. La donna, però, sfruttando il fatto che il figlio è il suo medico curante riuscirà a ricevere una sua visita in carcere e con modi subdoli riuscirà a toccare un nervo scoperto del medico che da sempre ha sofferto l'assenza della madre biologica.

Finn abbraccia Sheila in carcere

Hope riceverà una visita da Wyatt e confermerà al cognato la sua volontà di divorzio perché stanca di vedere sempre il marito correre da un'altra donna a ogni occasione. Al contempo, Liam incontrerà Steffy a Il Giardino. La donna apprenderà con dolore la scelta di Hope. Successivamente, Liam si scuserà per i baci che le ha dato affermando di avere rispetto per il uso matrimonio con Finn.

Anche Steffy ribadirà di amare il marito e che l'unica cosa che potrebbe allontanarli sarebbe un avvicinamento di Finn con Sheila. Il tutto accadrà proprio mentre il medico abbraccerà la madre confessandole che le è sempre mancata.

Mentre Brooke, Deacon e Erik al Il Giardino ripercorreranno con dolore tutte le malefatte di Sheila, per quest'ultima in tribunale sarà il giorno del verdetto. Forrester e Spencer parteciperanno all'udienza, perfino Liam si presenterà e avrà uno scontro con Finn che gli intimerà di stare lontano da sua moglie adesso che sta divorziando da Hope. L'udienza avrà un risvolto scioccante per tutti: Sheila non verrà condannata poiché il modo in cui Bill le ha estorto la confessione non verrà ritenuto legale.

Sheila verrà rilasciata e in corridoio Finn la raggiungerà abbracciandola, inconsapevole che da lontano Liam li sta riprendendo con il cellulare. Tutti alla Forrester saranno convinti della condanna di Sheila che invece non avverrà. La donna, ormai libera, andrà a salutare Mike al quale dirà che presto avrà un ruolo nella vita del figlio e del nipotino. Steffy, invece, tornerà a casa sconvolta dopo l'udienza e deciderà di potenziare la sorveglianza per lei e per tutta la sua famiglia.

Stop a Beautiful durante il periodo di Natale

Una nuova programmazione attende gli appassionati delle soap durante le settimane di festività natalizie. Se alcune soap si fermeranno, come per esempio Endless Love, Beautiful proseguirà ma con le repliche a partire dal 23 dicembre.

Come accade per il periodo natalizio, infatti, per non fare perdere puntate nuove ai telespettatori, Mediaset propone uno stop per alcune serie che riprenderanno poi regolarmente con nuovi episodi dopo le festività.