Ciro sarà molto deluso dall'annullamento delle nozze di Maria nelle puntate de Il Paradiso delle signore 8 dal 26 febbraio al 1° marzo. Nella famiglia Puglisi l'atmosfera si farà irrespirabile e Ciro e Concetta vivranno un momento di profonda crisi, mentre Matteo tornerà in Italia. Marta, invece, lascerà Tom e sarà turbata nel vedere Vittorio e Matilde felici insieme. Infine, Alfredo farà una scoperta spiacevole che riguarda Irene, ma le trame non anticipano ancora di cosa si tratta.

Per Maria e Vito la speranza di un ritorno sarà sempre più lontana

A casa Puglisi sarà una settimana piuttosto difficile, perché Ciro verrà a sapere che il matrimonio di Maria e Vito è saltato. Il capofamiglia avrà un duro scontro con sua moglie che invece appoggerà sua figlia e tra i due coniugi si creerà una frattura. Concetta non riuscirà ad abbandonare sua figlia in questa situazione e questo la spingerà a prendere una difficile decisione. Nel frattempo ci sarà anche il ritorno di Matteo dall'America e Marcello apprenderà che le nozze di Vito e Maria sono saltate per colpa di suo fratello. Saranno giorni di scelte anche per Marta che comunicherà a Vittorio di aver lasciato Tom. Questa novità non farà piacere a Matilde che temerà ancora di più per la sua relazione con Conti, ma la donna non si perderà d'animo.

La signora Frigerio proporrà a Vittorio un'idea per aiutare Marta nella realizzazione del suo progetto. Marta ripenserà molto al suo rapporto con Conti e finalmente capirà cosa prova per lui. Il giorno dell'asta di beneficienza sarà molto importante per la figlia di Guarnieri che non riuscirà ad ignorare la felicità di Matilde e Vittorio insieme.

Dopo aver visto Vittorio e Matilde più affiatatati che mai, Marta penserà di allontanarsi da Milano e raggiungere Matilde in Svizzera.

Irene vedrà Leonardo di nascosto e Alfredo farà un'amara scoperta

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 8 anche il rapporto di Alfredo e Irene sarà messo alla prova. Leonardo farà alla signorina Cipriani un'offerta per una nuova collaborazione, mentre Perico si concentrerà sul suo progetto imprenditoriale e chiederà un aiuto a Marcello.

Barbieri rifletterà molto sul dare o meno il suo sostegno economico ad Alfredo e anche Irene farà una scelta sulla proposta di Leonardo. La signorina Cipriani, però, non avrà il coraggio di parlare della sua decisione con Alfredo e vedrà Leonardo di nascosto. Tra i due colleghi l'atmosfera si farà calda e il giorno dopo Alfredo farà un'amara scoperta che riguarda la sua fidanzata. Perico prenderà una decisione importante sul suo futuro con Irene, ma le trame non anticipano di cosa si tratta.

Marta è ancora innamorata di Vittorio?

Come andrà a finire tra Irene e Alfredo? Per Perico arriverà il momento di prendere una decisione sul suo futuro con la sua fidanzata e non si esclude che la storia d'amore tra i due possa concludersi.

Irene è sempre stata una ragazza molto ambiziosa e Alfredo ha fatto di tutto per non deludere le aspettative, ma questo potrebbe non bastare. Resta da capire anche cosa ha capito Marta sui suoi sentimenti per Vittorio e stando alle anticipazioni è probabile che la donna sia ancora innamorata del so ex marito. Vedere Vittorio insieme a Matilde, infatti, sarà una dura prova per Marta che per il momento terrà per sé quello che prova. La figlia di Umberto sembra decisa ad allontanarsi per non complicare la vita a Conti che con Matilde ha ritrovato finalmente un equilibrio.