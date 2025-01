Burcu si recherà da Guzide e stringerà un accordo con lei per incastrare Yesim nelle prossime puntate di Tradimento. Le anticipazioni rivelano che Burcu mostrerà alla giudice i video che dimostrano gli inganni della sua amica ai danni di Tarik. In cambio di quelle prove, Burcu chiederà a Guzide la custodia definitiva di Emre e l'aumento degli alimenti. La giudice accetterà senza esitazioni: "Mandami i video completi". Burcu lascerà l'ufficio soddisfatta e dirà tra sé: "Mi dispiace Yesim, ti ho tradita".

Guzide rifiuterà sua figlia Oylum dopo la rivelazione di Yesim

Grandi novità attendono i protagonisti di Tradimento, che, nelle prossime puntate, vedranno le loro vite stravolte. Guzide si renderà conto che sua figlia Oylum le ha mentito per anni e le giurerà che la ripudierà legalmente dopo averla cacciata di casa. La rabbia e la delusione di Guzide, oltre alle bugie di Oylum, dipenderanno anche dal fatto che a rivelarle tutto sarà Yesim, la sua nemica. La giudice taglierà i ponti con sua figlia e Yesim si prenderà la sua piccola rivincita vedendola in lacrime, ma per lei i guai saranno appena iniziati. A rovinare la vita di Yesim sarà proprio la persona di cui si fida di più al momento: la sua migliore amica Burcu.

Quest'ultima farà una mossa inaspettata e, per risolvere i suoi problemi familiari, sarà pronta a voltare le spalle a Yesim, nel momento in cui avrà più bisogno di lei. Tutto avrà inizio quando l'ex marito di Burcu riporterà Emre da lei. La donna coglierà l'occasione per chiedergli una casa, visto che l'appartamento in cui viveva è inagibile, e un aumento degli alimenti.

L'ex marito di Burcu non avrà nessuna intenzione di aiutarla e andrà via minacciando di toglierle la custodia del bambino.

Una visita inaspettata per Guzide

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Burcu sarà disperata per la reazione di suo marito e si giocherà un asso nella manica che potrebbe rovinare per sempre Yesim.

Burcu si recherà nell'ufficio di Guzide per cercare un accordo con lei. La giudice sarà molto diffidente in un primo momento, ma quando Burcu le mostrerà dei video dovrà ricredersi. Guzide vedrà con i suoi occhi le prove di tutti gli inganni di Yesim ai danni di Tarik, a partire dal finto scippo, e non potrà negare di essere interessata a quel materiale. "Non è mai stata derubata", dirà Burcu, "ho molti di questi video". Burcu prometterà a Guzide di spedirle tutto quello di cui ha bisogno per incastrare Yesim in cambio di un aumento degli alimenti e della custodia definitiva di Emre. "Va bene", dirà Guzide, "Mandami i video completi". L'accordo tra Guzide e Burcu sarà deciso alle spalle di Yesim, totalmente ignara della vera faccia della sua amica.

Andando via, Burcu penserà: "Mi dispiace Yesim, ti ho tradita".

Yesim si sta fidando della persona sbagliata

Il rapporto tra Burcu e Yesim è di totale fiducia. La compagna di Tarik si rivolge alla sua vicina di casa per ogni problema e Burcu è felice di risolvere tutto con i suoi consigli. In realtà, la madre di Emre sta già lavorando a suo vantaggio, spingendo Yesim a ingannare Tarik per raccogliere le prove di cui ha bisogno per incastrarla. Più volte, Yesim ha detto a Burcu che è lei è l'unica su cui può contare e anche Tarik si fida ciecamente della sua vicina che conosce tutti i suoi segreti.