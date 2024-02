Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8 in programma fino all'1 marzo potrebbero essere caratterizzate da uno scontro tra Matilde e Marta.

Tenendo conto che la Frigerio non sta gradendo questo riavvicinamento in corso tra il suo compagno Vittorio e la sua ex Marta, non si esclude che possa decidere di affrontare in prima persona la sua rivale e in tal modo si ritroverebbero l'una contro l'altra.

Grande attesa anche per quella che sarà la scelta di Vito Lamantia in merito alla sua relazione con Maria Puglisi.

Matilde sempre più gelosa e infastidita dal rapporto tra Marta e Vittorio

Le anticipazioni della soap opera fino al 23 febbraio rivelano che Vittorio si rivelerà un perfetto alleato per la sua ex compagna Marta per quanto riguarda l'apertura della casa-famiglia a Milano.

I due si mostreranno particolarmente complici e tale feeling non passerà inosservato agli occhi di Matilde, che non la prenderà affatto bene.

La donna non riuscirà a placare la sua sensazione di fastidio in merito al rapporto tra Vittorio e la sua ex compagna.

Un fastidio che metterà a dura prova Matilde, la quale non si esclude possa ritrovarsi addirittura ad affrontare la "rivale".

Matilde decide di affrontare Marta Guarnieri: ipotesi Il Paradiso delle signore all'1 marzo

Con le nuove puntate della soap opera in programma fino all'1 marzo la Frigerio potrebbe sentire il bisogno di parlare a quattr'occhi con la figlia del commendatore Guarnieri e chiederle la verità su quanto sta accadendo con Conti.

In tal modo Matilde uscirebbe allo scoperto con la donna, svelandole apertamente di essere gelosa e infastidita dall'atteggiamento che sta avendo con il suo attuale compagno, accusandola di aver portato caos nella loro vita.

Una rivelazione che porterebbe le due donne ad un duro scontro e darebbe il via ad un clima di forte tensione anche per Vittorio, costretto a dover districarsi tra le due donne.

Vito Lamantia, invece, in questi nuovi appuntamenti potrebbe continuare a tenere a debita distanza la sua fidanzata Maria non riuscendo a perdonarla per quanto è accaduto e per l'ammissione del tradimento con Matteo Portelli che l'ha messo a durissima prova e adesso rischia di mandare all'aria anche il loro imminente matrimonio.

Matilde provò a nascondere la sua gelosia

Nelle puntate precedenti della soap opera di Rai 1, Matilde aveva avuto già modo di notare una certa sintonia tra Vittorio e Marta ma in un primo momento aveva preferito non dargli peso.

La donna, malgrado qualche tensione col suo compagno, scelse di andare avanti e di non dare peso alle sue sensazioni, salvo poi rendersi conto che la situazione stava diventando sempre più difficile da gestire e la gelosia ormai aveva preso il sopravvento.