Negli episodi di Terra amara dal 4 al 9 marzo Fikret e Cetin si ritroveranno bloccati in Libano, dove si sono recati per indagare sul conto di Mehmet, scoprendo che il suo vero nome è Hakan.

Le anticipazioni però rivelano anche che Fikret resterà ferito durante una sparatoria dovuta alla guerra civile, sarà proprio Mehmet a salvarlo.

Riconoscente per avergli salvato la vita, Fikret al suo rientro coprirà Hakan, decidendo di non svelare a Zuleyha quello che ha scoperto.

Fikret viene ferito in una sparatoria in Libano, Mehmet interviene

Nei nuovi episodi della soap trasmessi durante la prima settimana di marzo, Fikret e Cetin resteranno bloccati in Libano dalla guerra civile e mentre cercheranno di raggiungere l'ambasciata l'uomo resterà ferito in una sparatoria.

Fikret verrà soccorso da Mehmet che, nel frattempo, è giunto in Libano su richiesta di Zuleyha, che si è rivolta a lui per aiutare i suoi amici intrappolati in quei territori. Mehmet salverà così Fikret che una volta rientrato a Cukurova deciderà di non rivelare a Zuleyha cosa ha scoperto sul conto del suo salvatore.

Zuleyha viene ingannata da Fikret: anticipazioni di Terra amara 4-9 marzo 2024

Le anticipazioni della soap opera fino al 9 marzo rivelano dunque che Fikret tranquillizzerà Zuleyha dicendole che può fidarsi di Mehmet, ecco che la donna tornerà ad organizzare il matrimonio con lui, pronta ormai a voltare pagina definitivamente.

Colak intanto deciderà di partecipare ad una nuova gara d'appalto per la fornitura di agrumi per l'esercito turco e si dirà pronto ad ogni cosa pur di aggiudicarsela.

Anche Abdulkadir si mostrerà interessato a questo nuovo affare e deciderà così di mettersi in gioco.

Zuleyha non gradirà le bugie di Fikret sul conto di Mehmet/Hakan

Come accennato, non si esclude che Fikret possa aver taciuto la verità a Zuleyha in segno di riconoscenza nei confronti di Mehmet/Hakan, dato che l'uomo non si è fatto scrupoli a mettersi in pericolo raggiungendo in fretta e furia il Libano nel bel mezzo della guerra civile, pur di salvarlo.

Sta di fatto che nel momento in cui la signora di Cukurova verrà a conoscenza della verità dei fatti, nel corso dei prossimi episodi della quarta serie, non la prenderà affatto bene e dopo aver ripudiato Hakan non risparmierà una dura reprimenda a Fikret per averle mentito su una questione così importante e delicata per la sua vita.