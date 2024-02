Nelle puntate del 4 e 5 marzo di Terra amara non mancheranno delle difficoltà per Betul, la quale sarà cacciata di casa dalla mamma Sermin. Intanto Fikret mentirà a Zuleyha: dopo essersela vista brutta a causa del conflitto esploso in Libano che lo ha tenuto bloccato in terra straniera insieme a Cetin, l'uomo riporterà una grave ferita e l'intervento di Hakan sarà decisivo per salvarlo. Tornato a Cukurova quindi Fikret non dirà alla cognata la verità riguardo l'identità di Mehmet, non dicendole che in realtà è Hakan.

Fikret e Cetin tornano a Cukurova, Sermin caccia Betul

Nella puntata del 4 marzo, il conflitto che dilania il Libano impedirà a Fikret e a Cetin di far ritorno a casa. Il loro tentativo di fuga verso l'ambasciata si trasforma in un incubo quando il nipote di Lutfiye viene gravemente ferito. Sarà un atto di coraggio da parte di Hakan a impedire che l'uomo abbia la peggio: Fikret sarà trasportato d'urgenza in ospedale e salvato. Nel frattempo delle notizie sempre più inquietanti sul conflitto giungono a Cukurova, dove Lutfiye e Zuleyha vivono nel terrore per la sorte di Fikret e Cetin. Poco dopo, i tre uomini ritorneranno a casa e l'atmosfera si allieterà. Ma Fikret mentirà a Zuleyha dicendole che Mehmet Kara non è Hakan Gumusoglu.

Nel frattempo Betul, in un gesto di riconciliazione, tenta di riavvicinarsi a sua madre Sermin, ma si scontra con il rifiuto categorico della donna, che la caccerà da casa sua.

Abdulkadir tenta di estorcere informazioni preziose da Betul

Protagonista dell'appuntamento del 5 marzo sarà la gara d'appalto che Colak punta a vincere.

Ma anche Abdulkadir, con i suoi interessi nell'affare, cercherà di ottenere un vantaggio.

Sfruttando la momentanea assenza di Colak, Abdulkadir si introdurrà di nascosto nella residenza dell'uomo cercando di estorcere a Betul delle informazioni cruciali sull'offerta economica che Colak intende fare.

Fan divisi sulla menzogna di Fikret

Dopo che Hakan salverà la vita a Fikret, Quest'ultimo, che per molto tempo non aveva tollerato la presenza dell'altro uomo nella vita di Zuleyha, finirà per cambiare atteggiamento nei suoi confronti: ina volta rientrato a Cukurova dirà ad Altun che Mehmet non è Hakan, mentendole.

I fan della soap, appresa la notizia, si sono divisi. Da una parte sui social c'è chi ha applaudito al gesto di Fikret di proteggere l'identità di Hakan, dall'altra parte c'è chi non ha gradito la sua bugia.

"Bravo Fikret, almeno tu hai capito tutto. La signora mi fa solo pena", ha commentato un utente, favorevole alla decisione del nipote di Lutfiye di non vuotare il sacco. "Fikret non ha capito proprio niente" è invece il commento di una fan in disaccordo con la menzogna dell'uomo.