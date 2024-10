L'oroscopo di venerdì 25 ottobre 2024 [VIDEO] si forma sotto la Luna in Leone, che consegna al secondo posto in classifica il segno dei Pesci e dona una marcia in più alla Bilancia, che guida al primo posto. A chiudere il cerchio sarà l'Ariete, in un'ultima posizione.

Segni top e flop secondo l'oroscopo del 25 ottobre 2024

Ariete: 12ª posizione. Siete alla ricerca di soluzioni e idee innovative perché sentite il bisogno di cambiare. In questa giornata cercate di fare un po' di sana autoriflessione. Avrete la possibilità di pensare all'andamento della vostra vita e alle migliorie da apportare.

Sarà importante evitare i conflitti, poiché potrebbero sorgere tensioni in famiglia. Divergenze d'opinione potrebbero emergere anche sui social, ma se potete evitatele. I single potrebbero pentirsi di aver lasciato andare una persona importante. Sul fronte lavorativo, fate attenzione agli acquisti online presto dovrete sostenere un'ingente spesa legata alla casa o all'auto: risparmiate per le evenienze. Dal punto di vista del benessere, dedicate più tempo possibile alla cura di voi stessi, magari praticando la meditazione.

Vergine: 11ª posizione. Secondo le stelle, vi troverete ad essere piuttosto logorroici e questo potrebbe creare qualche malumore in famiglia. Una notizia spiacevole potrebbe demoralizzarvi ulteriormente, ma cercate di non sguazzare nel pessimismo.

Ogni problema nasconde l'opportunità di trovare una soluzione. Non temete di commettere errori, perché essi servono a migliorarsi. Chi ha subito un torto dovrà prendere una posizione, senza rimandare troppo. Alcuni di voi potrebbero dover lavorare. Arriverete stanchi a fine giornata, desiderosi solo di riposare. Vi piace sognare e avete un'anima poetica.

Con l’arrivo del fine settimana, valutate come trascorrere il tempo libero. Pur amando viaggiare, spesso preferite la tranquillità di una serata a casa, magari rilassandovi davanti alla TV. Potreste sentire la nostalgia di una persona che non fa più parte della vostra vita, un sentimento che vi accompagna da tempo.

Sagittario: 10ª posizione.

La giornata inizia lentamente e potreste sentirvi confusi e appesantiti, ma non temete: con il tempo ritroverete il vostro ritmo naturale. Potrebbe essere utile riorganizzare i vostri impegni, cercando di non andare a dormire troppo tardi o troppo presto. In serata potreste ricevere notizie importanti, quindi fate attenzione ai dettagli. Potreste sentirvi trascurati dal partner o non ricambiati. Concedetevi una pausa e rimandate le attività più impegnative. Sul piano della salute, affrontate la sensazione di apatia e insoddisfazione che vi sta affliggendo. Vi infastidisce che vi venga detto come fare determinate cose e questo vi rende poco propensi ad accettare consigli. Tuttavia, aprire la mente vi permetterà di progredire e di non rimanere fermi nello stesso punto.

Scorpione: 9ª posizione. Vi sembra che nulla vada per il verso giusto. La giornata sarà piena di impegni, tra faccende domestiche, lavoro o studio. Potrebbe arrivarvi una proposta interessante o un invito a uscire, ma prima di accettare, riflettete bene sui pro e contro. Sarà utile circondarsi di persone cordiali e positive, anche se potreste vivere delle incomprensioni familiari che vi faranno sentire poco compresi. Non arrabbiatevi di fronte a eventuali cambiamenti, ma abbracciateli. Lasciatevi andare a momenti emozionanti con il partner, non siate sempre scontrosi e arrabbiati. Fate attenzione a non spendere troppo, anche se la tentazione sarà forte. Potreste sentirvi fuori forma a causa di qualche eccesso di troppo, quindi cercate di rimediare.

Cancro: 8ª posizione. Un evento inaspettato potrebbe influenzare il vostro umore. Evitate di prendere decisioni affrettate, è meglio riflettere attentamente prima di agire. A volte tendete a innervosirvi facilmente, e quando accade, faticate a ritrovare la calma. Concedetevi del tempo per rilassarvi, evitando di correre sempre da un impegno all'altro. La giornata vi invita a lasciar andare ciò che non serve più e a prepararvi a nuove opportunità. Potreste avere problemi di comunicazione con alcuni familiari, nonostante il vostro attaccamento alle radici. Vi sembra di dovervi occupare di tutto senza ricevere aiuto o riconoscimenti in cambio. Prendetevi del tempo per voi e delegate le faccende domestiche ad altri.

Avete paura di essere traditi, forse a causa di ferite del passato. È il momento di non pensare troppo a soldi e lavoro, concedetevi una pausa. Rilassatevi e coccolatevi con una maschera viso rigenerante o una capatina dal parrucchiere. Spese per la macchina.

Toro: 7ª posizione. Desiderate che il tempo passi il più velocemente possibile, per lasciarvi alle spalle l'incertezza che vi sta scavando nell'anima in questo difficile periodo. Qualcosa di nuovo s'intravede sul vostro orizzonte, portando un cambiamento positivo. Siate sicuri delle vostre scelte e pronti a fare passi importanti. Riguardo alle spese, siate parsimoniosi, ma non avari. Del resto sapete gestire bene il denaro. La giornata è ideale per depurare il corpo e fare delle passeggiate all'aria aperta, tempo permettendo.

Sul lavoro o tra gli amici potrebbero nascere delle discussioni, anche se di lieve entità. I sentimenti potrebbero essere messi alla prova, e alcuni di voi potrebbero addirittura pensare a una rottura. I single, invece, potrebbero avere una persona speciale in mente, forse un ex.

Gemelli: 6ª posizione. La giornata, secondo l'oroscopo, vi regalerà un momento di riposo, ma non potrete rimandare alcune faccende domestiche. Con l'arrivo del vero freddo, è importante essere preparati. Quindi dedicatevi al bucato invernale, se il tempo lo permette. Circondatevi di persone amichevoli e positive, allontanandovi dal pessimismo e dai discorsi inutili. Saranno necessarie nuove disposizioni, quindi preparatevi ad accoglierle con serenità.

Vi aspettano possibili rappacificazioni e ritrovamenti importanti. Non ci sono grandi novità per quanto riguarda il lavoro, ma potreste essere preoccupati per l'incertezza economica generale. Prestate attenzione alla pressione e cercate di rilassarvi. Amate fare shopping, ma allo stesso tempo siete attenti ai consumi. Tenete gli occhi aperti, potrebbero emergere delle ottime occasioni. Sul fronte sentimentale, la situazione è in netto miglioramento, con la possibilità di momenti appassionanti per chi ha un partner. I single, invece, potrebbero ripensare con rimpianto a una persona che hanno lasciato andare.

Leone: 5ª posizione. Siete conosciuti per il vostro spirito instancabile, ma è tempo di rallentare.

Anche se dovete lavorare, cercate di prendere la giornata con calma e limitatevi all'essenziale. Vi siete dedicati con impegno ai vostri sogni, ma non dimenticate di godervi un po’ di riposo e di tempo per voi. In amore, non vi sentite particolarmente fortunati in questo periodo. Presto arriveranno delle scadenze da rispettare, come bollette o rate da pagare. Il momento è ideale per cominciare una dieta purificante, il vostro corpo ha bisogno di attenzioni. Siete un segno socievole e amichevole, sempre in movimento. In questa giornata potreste essere particolarmente chiacchieroni, anche più del solito. Nel passato avete affrontato difficoltà e commesso errori, ma ricordatevi che ogni errore è un'opportunità per migliorarsi.

È il momento di voltare pagina e tagliare i legami che non vi giovano più.

Capricorno: 4ª posizione. La giornata si presenta promettente, soprattutto per chi ha progetti o sogni da realizzare. Nonostante l'alternarsi di alti e bassi, sarete soddisfatti delle opportunità che vi si presenteranno. Dedicatevi con passione a ciò che amate fare, e ricordate che il sorriso può cambiare il corso della vostra giornata. La passione sarà alle stelle e chi desidera allargare la famiglia potrebbe trovare il momento propizio. Ottimo recupero energetico e fisico. Per incrementare le vostre entrate, sarà necessario fare scelte sagge e investimenti oculati, evitando spese inutili. La giornata potrebbe portare delle soddisfazioni, specialmente per chi ha lavorato duramente.

Se vi trovate in una situazione insoddisfacente, è il momento di agire per cambiarla.

Acquario: 3ª posizione. Questa giornata sarà all’insegna del riposo e della libertà, anche se non tutti potranno rallentare. Vi sentirete energici e in sintonia con voi stessi, riuscendo a gestire tutto con praticità. Lasciatevi alle spalle ansie e preoccupazioni, recuperando il vostro equilibrio interiore. Il vostro fascino sarà irresistibile, il che vi darà la possibilità di fare nuove conquiste. Alcuni colleghi potrebbero crearvi stress, ma cercate di mantenere la calma e lavorare in armonia. Dedicatevi alla cura della mente con letture stimolanti e momenti di meditazione. Se desiderate avere il weekend libero, è importante ultimare tutte le vostre attività entro la fine di questa giornata.

Un sorriso potrebbe davvero fare la differenza.

Pesci: 2ª posizione. Avrete una giornata piena di entusiasmo e collaborazione. Non sarete soli nelle vostre attività, qualcuno sarà disposto a darvi una mano. Che si tratti di occupazioni domestiche o impegni arretrati, riuscirete a gestirli al meglio. Il pomeriggio sarà all’insegna del romanticismo, mentre la serata si concluderà in allegria, magari con una buona cena. Non respingete l’amore, cercate di essere più pazienti con chi vi circonda. Intuizioni brillanti vi aiuteranno a gestire le spese imminenti. Prestate attenzione a ciò che vi circonda. C’è qualcuno che potrebbe cercare di mettervi in cattiva luce, quindi fate attenzione. Se avete progetti o sogni nel cassetto, questo potrebbe essere un momento favorevole, ma è importante ricordare che tutto ha un prezzo. Per migliorare le vostre energie, dovreste seguire una dieta equilibrata e fare attività fisica.

Bilancia: 1ª posizione. Iniziate la giornata con una marcia in più, carichi di energia e con molti progetti in mente. Qualcosa sta per concretizzarsi, e se avete lavorato sodo e non avete mai smesso di credere nei vostri sogni, i risultati non tarderanno ad arrivare. Se invece avete faticato a partire, questa sarà l’occasione giusta per iniziare il vostro cammino verso il successo. L’amore richiede impegno, forse percepite dei cambiamenti, ma non dovete scoraggiarvi. Prima di fare il passo finale, valutate attentamente i pro e i contro. Rilassatevi e liberate la mente dai pensieri legati al lavoro. Amate uscire e non sopportate l'idea di rimanere chiusi in casa. La vita non è sempre stata generosa con voi e, in passato, avete affrontato numerosi problemi e sfide. Tuttavia, la vostra forza e resilienza sono ineguagliabili. Sfruttate queste qualità per raggiungere i vostri obiettivi o per fare un passo avanti nella vostra vita.