Il falso Mehmet, ossia Hakan Gomusoglu, uscirà miracolosamente illeso da un attentato. La sua auto infatti esploderà e solo per una fortunata coincidenza lui non sarà a bordo della vettura. Gaffur intanto prenderà il posto della defunta Saniye e sarà il nuovo capo dei braccianti, mentre Betul verrà sequestrata dagli uomini di Hakan dopo aver cercato di ricattare l'uomo. È quanto rivelano le anticipazioni di Terra amara riguardanti le puntate che andranno in onda su Canale 5 dal 26 febbraio al 2 marzo 2024.

Mehmet sfugge ad un attentato: la sua auto esplode

Ci sarà un grande spavento per Mehmet Kara, alias Hakan Gomusoglu: l'uomo fuggirà per un pelo a un attentato ordito ai suoi danni. La sua auto esploderà e solo per un caso fortuito lui non sarà a bordo in quel preciso momento. Il caso vuole infatti che il falso Mehmet sia tornato in albergo per recuperare le chiavi dell'auto che aveva dimenticato. Solo per questo avrà salva la vita.

Zuleyha, invece, vedendo la macchina esplodere, penserà che all'interno ci sia il suo amato e sarà disperata e sotto shock. Anche se ben presto tirerà un sospiro di sollievo, vedendo Hakan uscire dall'albergo sulle sue gambe, sano e salvo.

Gli uomini di Hakan sequestrano Betul

Hakan si troverà anche a dover gestire un'altra situazione assai delicata legata al ricatto di Betul. La figlia di Sermin vorrà una ingente somma di denaro per non rivelare la vera identità dell'uomo. Se lui non le consegnerà 5 milioni di lire turche, lei dirà a tutti che in realtà non è Mehmet Kara ma invece Hakan Gomusoglu.

Hakan non vorrà certo sottostare al ricatto e farà rapire Betul.

Intanto Zuleyha organizzerà delle elezioni tra i braccianti per nominare il nuovo capomastro che andrà a prendere il posto della defunta Saniye. A vincere sarà Gaffur, il quale tornerà quindi ad assumere tale ruolo dopo diverso tempo.

A Villa Yaman arriverà intanto Cevriye, cugina di Rasit e nuova domestica della tenuta.

Infine Rasit riceverà in nuovo incarico proprio da Gaffur.

Il punto su Mehmet, il misterioso Hakan Gomusoglu

Hakan Gomusoglu continua a tenere celata la sua propria identità, ma poi anche la sua amata Zuleyha verrà a sapere la verità su di lui, ossia che appunto il suo vero nome non è Mehmet Kara, come invece si sta facendo chiamare da tutti ormai da alcuni mesi.

Intanto la prima a smascherarlo è stata Betul, grazie a una vecchia fotografia che ritraeva il falso Mehmet con Demir da giovani. Ma l'avidità della figlia di Sermin l'ha portata a fare un grosso errore, ossia quello di ricattare Hakan.

Anche Fikret ben presto scoprirà la vera identità di Mehmet: il nipote di Lutfiye non si è mai fidato di lui e sa in cuor suo che sta nascondendo qualcosa.