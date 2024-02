La puntata di Terra Amara del 20 febbraio avrà come protagonista Üzüm. La bambina non trascorrerà un bel periodo dopo la recente morte di Saniye e tutti proveranno a tirarle su il morale, come Züleyha, che la porterà in centro per fare compere. Ma proprio durante questa occasione la bambina verrà accidentalmente investita da una moto e portata subito in ospedale.

La morte di Saniye destabilizza la piccola Üzüm

Durante le prossime puntate Saniye morirà, lasciando da soli il suo Gaffur e la piccola Üzüm. Il marito soffrirà veramente tanto, anche perché improvvisamente si ritroverà senza il suo pilastro e a crescere una bambina da padre single.

Il dolore di Üzüm, però, non sarà da meno. Nel giro di pochi anni non solo ha perso la madre biologica per una grave malattia e il padre, che è morto in carcere, ma anche la mamma adottiva, che l'ha accolta tra le sue braccia nel momento più difficile della sua vita. Sarà difficile per Üzüm dirle addio ma la bambina, nonostante sia ancora molto piccola, ha forza da vendere.

Züleyha cerca di stare vicino a Gaffur e Üzüm

Gaffur, però, non sarà realmente solo, accanto a lui ci sarà l'intera Villa Yaman, pronta a dargli la giusta forza per affrontare questo momento difficile. In prima fila ci sarà anche Züleyha, che un giorno andrà a scuola a prendere Üzüm e la porterà in centro città per regalarle un po' di spensieratezza.

Andranno in un negozio per comprare un paio di scarpe rigorosamente rosse, il colore preferito da Saniye. Andranno anche dal fotografo, perché Züleyha ha preparato alla bambina una cosa molto speciale: una foto che la ritrae insieme ai suoi genitori. Poi andranno in pasticceria per fare merenda.

Üzüm attraversa la strada e viene investita da una moto

Durante la loro passeggiata le due ragazze verranno raggiunte da Mehmet, che di recente ha avuto un alterco con Züleyha al punto che la ragazza ha deciso di annullare le loro nozze.

Üzüm l'aspetterà dall'altra parte della strada, ma a un certo l'attraverserà per raggiungere Züleyha.

Proprio in quell'istante passerà una moto che investirà la bambina. Rimarrà priva di sensi sulla strada, ma Mehmet e Züleyha la caricheranno subito in macchina e la porteranno in ospedale. Riuscirà a salvarsi?

Perché Züleyha ha deciso di non sposare Mehmet

Züleyha e Mehmet erano prossimi alle nozze, ma una notizia ha fatto cambiare idea alla ragazza. Lütfiye le ha detto che Fekeli è stato da Abdülkadir e la cosa non l'è piaciuta per diversi motivi.

In primis per la morte atroce che ha fatto Fekeli e poi perché Abdülkadir è un amico di Mehmet, quindi teme un suo coinvolgimento nell'omicidio. Per questo ha preferito non sposarsi.