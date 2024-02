Diana scoprirà che Flavio non è onesto nelle prossime puntate di Un posto al sole ed è probabile che la donna lo lasci e si riavvicini di nuovo a Nunzio. Quest'ultimo, nella settimana dal 19 al 23 febbraio, potrebbe però rischiare un'altra vendetta, dopo che pochi giorni fa era finito in ospedale dopo il pestaggio da alcuni ragazzi legati proprio a Bianchi. Nel frattempo Michele ha già scoperto il legame dell' imprenditore con la camorra.

Rottura vicina per Flavio e Diana

Flavio Bianchi è il nuovo protagonista di Un posto al sole e con il suo arrivo ha creato già diversi problemi.

Oltre a voler togliere la casa a Rosa e Clara, infatti, l'imprenditore ha ordinato agli uomini del boss di dare una lezione a Nunzio. Il figlio di Franco ha incontrato un gruppo di giovani prepotenti al caffè Vulcano e li ha allontanati dal locale, ma una volta fuori è stato pestato ed è finito in ospedale.

Nella puntata andata in onda giovedì 8 febbraio è emerso che quei ragazzi non si trovavano a Posillipo per caso, ma erano stati mandati lì dagli uomini del complice di Flavio, per picchiare Nunzio. In passato, infatti, Diana ha portato il suo fidanzato a cena al Vulcano e l'uomo non ha gradito affatto la complicità tra l'architetta e il cuoco.

Nei prossimi giorni, i rapporti tra Diana e Flavio sono destinati a peggiorare e questo potrebbe portare la donna a riavvicinarsi a Nunzio, mettendolo seriamente in pericolo.

Nunzio ancora una volta nel mirino di Flavio

Le trame delle prossime puntate di Un posto al sole spiegano che Diana scoprirà il vero volto di Flavio Bianchi e capirà che l'uomo ha un lato oscuro. Non si esclude che la donna scopra che l'uomo faccia uso di stupefacenti e decida di chiudere il suo rapporto con lui. A quel punto Diana troverebbe conforto in Nunzio che - oltre a essere stato il suo amante in passato - è anche diventato un amico fidato per lei.

Vedere la sua donna con il cuoco porterebbe Flavio a cercare nuovamente vendetta, visto che in passato era bastato un semplice scambio di battute tra Nunzio e Diana per mandarlo su tutte le furie. Gli uomini del boss potrebbero colpire ancora e fare del male a Nunzio, che intanto ha ancora i postumi del pestaggio precedente.

Rossella e Diana in apprensione per Nunzio

Un eventuale nuovo ferimento di Nunzio porterebbe Diana ad avvicinarsi ancora di più a lui e a stargli accanto. La presenza del ragazzo in ospedale inoltre non lascerebbe certo indifferente Rossella che pur avendolo allontanato vuole molto bene a Nunzio.

Nel frattempo, Flavio sarebbe sotto stretto controllo, perché Michele ha già intuito che l'uomo è colluso con la camorra e la sua scalata verso il successo sarebbe destinata a concludersi molto presto. Dopo questa storia per Diana e Nunzio si aprirebbero nuove possibilità.