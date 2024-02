Nelle future puntate di Terra amara Betul arriverà a sposare Colak con l'intento di mettere le mani sulle sue ricchezze.

La figlia di Sermin metterà inoltre in atto un piano diabolico per uccidere il neo marito la prima notte di nozze venendo però smascherata proprio da Colak, che non avrà alcuna intenzione di fargliela passare liscia. L'uomo la terrà così prigioniera in un seminterrato.

Betul inganna Colak e riesce a farsi sposare

L'avidità di Betul è ormai cosa nota. Dopo essere stata cacciata da Zuleyha, lei e Sermin sono cadute in disgrazia.

Betul non si darà però per vinta e cercherà un modo per arricchirsi.

Sarà così che escogiterà un piano per entrare in possesso delle ricchezze di Haşmet Colak e per questo non esiterà ad ingannarlo, proprio come aveva fatto in precedenza con Fikret. La figlia di Sermin vorrà farsi sposare da Colak e non incontrerà particolari difficoltà a fargli credere di essere innamorata di lui.

A cercare di impedire il matrimonio Abdulkadir che prova invece dei sentimenti molto forti verso la figlia di Sermin. Pur di evitare che lei sposi Colak, Abdulkadir arriverà a rapirla poco prima della cerimonia, ma la figlia di Sermin riuscirà comunque ad arrivare all'altare e a sposarsi seguendo i propri piani.

Colak smaschera Betul: la sequestra e la tiene segregata in un seminterrato

Il piano diabolico di Betul non finirà con le nozze, visto che la donna avrà in mente qualcosa di sconvolgente: intende assassinare il marito proprio la prima notte di nozze e per perseguire il proprio intento si procurerà del veleno da un amico di Abdulkadir (si scoprirà in seguito che si tratta dello stesso veleno utilizzato per uccidere Fekeli).

Betul però non avrà fatto i conti con la furbizia del neosposo, che scoperte le sue vere intenzioni la smaschererà. Colak sarà furioso e non esiterà a rinchiuderla in un seminterrato umido e buio. Sermin intanto, non avendo più notizie della figlia, inizierà ad essere seriamente preoccupata. La situazione si farà sempre più critica, visto che il perfido Colak sarà davvero su tutte le furie.

Il personaggio di Colak è responsabile della morte di Saniye e Gulten

Il perfido Colak è entrato in scena nella quarta e ultima stagione di Terra Amara. È un uomo senza scrupoli e lo si è visto nel momento in cui non ha avuto nessuna remora a travolgere e uccidere con la propria auto Saniye e Gulten.

È il nuovo cattivo della soap tv turca e mira a diventare il signore di Cukurova passando se necessario sopra tutto e tutti.

Il personaggio è interpretato dall'attore turco Altan Gördüm, ex marito di Vahide Percin, la Hunkar di Terra amara.