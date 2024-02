Negli episodi di Terra Amara in onda dal 26 febbraio al 2 marzo, Cetin e Fikret si recheranno a Beirut per trovare le prove che Mehmet Kara è in realtà Hakan Gumusoglu. I due uomini però non potranno rientrare a Cukurova in quanto scoppierà la guerra civile in Libano. Zuleyha chiederà aiuto all'imprenditore per farli rientrare in patria, mentre Sermin sarà angosciata quando vedrà Colak e Betul insieme al ristorante.

Rasit e Gaffur si candidano per diventare responsabile dei braccianti

Hakan per evitare che venga scoperta la sua vera identità racconterà a Zuleyha che la lettera ricevuta in realtà è una d'amore scrittagli da una donna con la quale ha avuto una relazione a Beirut.

Intanto Fikret cercherà di convincere la giovane Altun che Vahap non ha mentito quando urlava che Mehmet Kara è in realtà Gumusoglu. Rasit e Gaffur invece risulteranno essere i soli due candidati per eleggere il nuovo responsabile dei braccianti, posizione rimasta scoperta dopo il decesso di Saniye. I due pur di vincere, prometteranno varie cose ai dipendenti.

Nel frattempo Betul, dopo aver ricattato Hakan, sarà rapita dagli uomini di Gungor allo scopo di non farla parlare. La signora Yaman farà sequestrare Erdil e gli intimerà di non provare più violenza nei suoi confronti, altrimenti gli toglierà la vita.

Lutifiye diventa consigliera comunale

Colak vorrà fare una proposta a Zuleyha, ma Hakan lo caccerà via prima che possa farlo.

In seguito l'imprenditore eviterà di morire in un attentato e la giovane Altun non potrà che essere preoccupata che l'uomo potrà diventare un problema per lei ed i suoi figli. Gaffur sarà nominato responsabile dei braccianti, mentre Lutfiye diventerà consigliera comunale. Fikret, invece, nel corso di un ricevimento incolperà pubblicamente Abdulkadir di avere ucciso Fekeli.

Nel frattempo Cetin e Fikret apprenderanno la vera identità di Hakan, grazie ad alcune notizie pubblicate su un quotidiano francese. I due andranno a Beirut per scoprirne di più, ma non potranno rientrare a Cukurova a causa della guerra civile scoppiata in Libano. Altun non saprà come fare per aiutare i due uomini e chiederà aiuto a Gumusoglu, il quale si recherà alla fine sul posto per trovarli.

Nello stesso tempo la donna proverà a chiamare il ministero per organizzare la loro fuga.

Intanto Sermin sarà convinta che presto si sposerà con Hasmet, ma quando lo vedrà arrivare al ristorante insieme a Betul non potrà che essere sconfortata.

Nelle puntate precedenti: Uzum viene investita

Negli episodi in onda la scorsa settimana Uzum ha attraversato la strada ed è stata investita da un motociclista. La bambina però è riuscita a salvarsi ed è stata dimessa dall'ospedale. Inoltre Fikret ha confessato tutti i suoi sentimenti a Zuleyha, che è rimasta piazzata dalle sue parole.

Hakan ha evitato che Altun fosse rapita da Orzhan ed Erdil, mentre Betul ha scritto una missiva indirizzata a Gumusoglu con la quale ha indicato che senza un pagamento in denaro avrebbe rivelato a tutti la sua vera identità.