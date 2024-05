“Ferma questo gioco se mi ami”: con queste parole Asu chiederà allo zio Hakki di rinunciare al suo piano contro Emir nelle prossime puntate di Endless Love. Le anticipazioni spiegano che Asu vedrà Kemal allontanarsi da lei ogni giorno di più e quando saprà che sta per lasciare Istanbul con Nihan non potrà più sopportare questa situazione. La donna accuserà suo zio di non aver rispettato i loro patti perché ha spinto Kemal tra le braccia di Nihan. Quando sarà con Tufan, Asu gli dirà che se vuole può rinunciare alla loro collaborazione, ma lui non la lascerà sola.

L'infanzia di Asu con lo zio Hakki

Presto emergerà tutta la verità su Asu e la sua infanzia trascorsa con lo zio Hakki. Attraverso i ricordi della protagonista sarà possibile evincere che Asu è stata affidata ad Hakki da sua madre per salvarla dalle mire di suo padre Galip, pronto ad ucciderla per difendere il suo onore. Si scoprirà che l'odio di Asu nei confronti di suo fratello Emir è cresciuto insieme a lei, perché si da quando era bambina Hakki le ha raccontato la sua storia. A distanza di molti anni, Asu accetterà di affiancare Tufan nella vendetta contro Galip ed Emir e per questo si trasferirà a Istanbul.

Nelle prossime puntate di Endless Love ci sarà un duro faccia a faccia tra Asu e lo zio Hakki perché la ragazza non riuscirà più a portare avanti il piano che avevano pensato.

L'amore per Kemal sarà la causa principale della rottura tra Asu e Hakki, perché l'ingegnere sarà sul punto di partire con Nihan. Asu non vedrà più speranze per lei che sognava di sposare Kemal e accuserà suo zio di non aver mantenuto le promesse.

La preoccupazione e il ripensamento di Asu

Asu sarà molto preoccupata per la vita di Kemal: “Emir lo ucciderà quando andrà via con Nihan”, dirà ad Hakki che proverà a rassicurarla.

Lo zio prometterà ad Asu di fermarlo in tempo, ma lei non avrà più fiducia in lui, dato che non ha mantenuto i loro accordi. “L'ha pugnalato, siamo riusciti ad impedirglielo?” ricorderà la ragazza riferendosi al primo scontro tra gli uomini di Emiri e Kemal. “Ho fatto tutto quello che volevi in questi anni”, dirà Asu, “Ti ho chiesto di non portarmi via l'unica persona che amavo”.

Hakki proverà inutilmente a far calmare sua nipote che sfogherà tutta la sua rabbia con lui “Lo ha spinto verso Nihan”. Lo zio inizierà a spiegare ancora una volta il suo piano ad Asu, dicendo che tutto è necessario per sconfiggere Emir, ma lei si tirerà indietro. “Non lo voglio se perdo Kemal, ferma questo gioco se mi ami davvero come una figlia”. Quando Asu vedrà Tufan gli dirà che se vuole potrà rinunciare alla loro collaborazione e ci penserà lei a dirlo ad Hakki. Il braccio destro di Emir, però, dirà ad Asu che sarà sempre dalla sua parte e non la lascerà da sola.

La lettera anonima di Asu per Kemal

Nelle puntate precedenti Asu ha fatto in modo che Kemal trovasse una sua lettera anonima. La ragazza ha chiesto all'ingegnere di smettere di indagare sulla sua identità e gli ha detto di essere qualcuno di molto vicino.

Successivamente, Asu è entrata nella casa in cui è tenuta in segreto Mujgan e ha parlato con lei. A sua madre, la ragazza ha confidato la sua sofferenza e il suo odio per Emir, spiegandole che si vendicherà di lui appena riuscirà a dividere Nihan da Kemal.