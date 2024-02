Gran parte della puntata di Uomini e donne andata in onda il 27 febbraio è stata dedicata al ritorno di Mario Cusitore. Ida Platano ha deciso di dare un'altra chance al corteggiatore e questo ha fatto arrabbiare i suoi corteggiatori, in particolar modo Sergio. Quest'ultimo ha manifestato la volontà di andare via e la tronista non l'ha trattenuto. Sui social network c'è chi non ha apprezzato né il comportamento della tronista né quello del pretendente che ha riaccolto in studio qualche settimana dopo averlo eliminato.

Il ripensamento di Ida

Dopo averci riflettuto per qualche settimana, Ida ha deciso di richiamare Mario.

Il 27 febbraio è stato trasmesso in tv il faccia a faccia che i due hanno avuto in studio prima che lei gli comunicasse la decisione di riaccoglierlo tra i suoi pretendenti.

"Io non sto giocando. Non mi fido e non devi dire cose troppo forti, io e te non siamo una coppia", ha detto Ida al corteggiatore che in una puntata aveva fatto riferimento alla possibilità di comprare una casa a Brescia dove andare a vivere anche con Samuele, il figlio di lei.

Cusitore ha risposto per le rime alle frecciatine della tronista, ma alla fine hanno ballato insieme e lui le ha regalato un grande peluche.

Sergio ha reagito male a questo ripensamento della 42enne e si è detto pronto a lasciare il programma.

Ida, anziché trattenerlo, ha ammesso di non averlo pensato e che anche lei era arrivata alla conclusione che era meglio interrompere la conoscenza: lui ha abbandonato lo studio.

Il parere del pubblico social

La seconda possibilità che Ida ha voluto dare a Mario, ma anche l'improvvisa eliminazione di Sergio, ha creato parecchio chiacchiericcio sui social network.

Un parere piuttosto condiviso tra i fan di U&D è che Mario non sarebbe realmente interessato a Ida, ma che la redazione lo apprezzerebbe e per questo spingerebbe per riaverlo nel cast.

"Che pagliacciata", "Che triste esempio che è lei per le donne, poteva scegliere di mettersi al primo posto e invece no", "Chi è causa del suo mal, pianga se stesso", "Che pena che fa lei", "Si sapeva che sarebbe tornato", "Ma che amici ha Mario che deve per forza stare lì?", "La redazione insiste per far restare questo soggetto, mah", queste sono alcune delle opinioni che il pubblico ha espresso su X.

Le anticipazioni delle prossime puntate

Dopo la puntata andata in onda questo martedì, ne sono state registrate delle altre puntate, ma nel percorso di Ida non è cambiato molto.

Nel corso delle riprese del 26 febbraio la tronista ha frenato con Mario dicendogli che vuole andare con i piedi di piombo nella conoscenza perché è scottata dalle tante segnalazioni che sono arrivate su di lui in passato.

Ida sta portando avanti anche le frequentazioni con Pierpaolo e Daniele, ma per il momento non ha ancora baciato nessuno dei suoi corteggiatori.