Le anticipazioni delle puntate di Uomini e donne in onda a gennaio annunciano colpi di scena sia nel parterre over che nel trono classico. Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, il 2025 inizierà con un gradito ritorno nello studio del dating show: Pinuccia presenterà il suo nuovo singolo. Nel frattempo, Diego Tavani e Claudia D'Agostino chiuderanno la loro conoscenza, mentre Michele Longobardi verrà cacciato per aver infranto le regole del programma.

Pinuccia torna e canta il suo singolo

Pinuccia Della Giovanna tornerà a Uomini e Donne nelle puntate di gennaio, dopo la pausa natalizia.

L'ex dama del parterre over sarà ospite nello studio di Maria De Filippi per presentare il suo nuovo singolo. Per Diego Tavani e Claudia D'Agostino, invece, non ci sarà il lieto fine: dopo settimane di frequentazione, decideranno di lasciarsi. Per quanto riguarda i single over, Ida Pavanelli non sarà più presente in trasmissione perché non è stata richiamata dalla redazione. Gemma Galgani, invece, volterà pagina con un nuovo cavaliere, dopo la fine della conoscenza con Fabio Cannone.

Michele viene cacciato da Uomini e Donne perché ha infranto le regole

Nel mese di gennaio, su Canale 5, andranno in onda anche le vicende legate a Michele Longobardi del trono classico. Il single verrà sbugiardato durante le prossime puntate.

In un primo momento, verrà rivelato che Michele ha usato un account falso per comunicare su Instagram con le sue corteggiatrici. Successivamente, si scoprirà che, mentre era sul trono, Michele ha frequentato anche un'altra ragazza non appartenente alla trasmissione. Dopo tutte queste rivelazioni, Michele verrà cacciato dal programma per aver ingannato la redazione e infranto le regole.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Claudia e Diego hanno trascorso la notte insieme

Nelle puntate di Uomini e Donne già andate in onda su Canale 5, Claudia D'Agostino e Diego Tavani hanno trascorso la notte insieme. La dama ha rivelato di aver passato una delle notti più belle della sua vita in compagnia del cavaliere del parterre over.

Marcello Messina, invece, ha lasciato la trasmissione con Giada. Sabrina ha continuato la sua conoscenza con Diego, ma lui non ha voluto darle l'esclusiva, preferendo conoscere anche altre dame. Per il trono classico, Martina De Ioannon ha proseguito il suo percorso con Ciro Solimeno e Gianmarco Steri, mentre Francesca Sorrentino ha chiesto alla redazione di far scendere ulteriori corteggiatori.