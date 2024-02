Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne rivelano che ci sarà spazio per il ritorno in studio di Diego Tavani, noto al pubblico perché nelle precedenti edizioni del talk show è stato protagonista di una frequentazione con Ida Platano.

Gemma, invece, si ritroverà alle prese con una nuova frequentazione, ma le cose non andranno nel verso sperato e sarà protagonista di un acceso scontro in esterna.

Il ritorno di Diego Tavani in studio dopo una lunga assenza

Il parterre del trono over di questa edizione si arricchirà con il ritorno in trasmissione di Diego Tavani.

In passato è stato al centro dell'attenzione per la sua frequentazione con Ida Platano, attualmente impegnata come tronista.

I due erano anche a un passo dall'addio definitivo dalla trasmissione, ma alla fine le cose non sono andate nel verso sperato e per questo hanno scelto di intraprendere due strade differenti.

Il cavaliere, questa volta, non si rimetterà in gioco per riconquistare Ida, ma per ripartire da zero dopo un lungo periodo di assenza in trasmissione.

Gemma Galgani litiga in esterna: anticipazioni Uomini e donne

Gemma Galgani si ritroverà alle prese con una nuova frequentazione.

Con questo cavaliere si ritroverà in esterna, ma le cose non andranno nel verso sperato. Gemma sarà protagonista di una accesa lite con il nuovo corteggiatore, che successivamente verrà anche duramente attaccato in studio dagli opinionisti.

La dama del trono over, dopo aver portato avanti per qualche tempo la sua frequentazione con il cavaliere Luciano, si è ritrovata nuovamente single. I due hanno scelto di chiudere la conoscenza e voltare pagina definitivamente.

Brando, invece, continuerà a tacere sulla sua scelta finale, confermando di non avere ancora le idee chiare sul da farsi, a distanza di un po' di mesi dall'inizio del suo percorso.

Gemma ha perso spazio nelle dinamiche del talk show

Un percorso che quest'anno sta facendo acqua da tutte le parti per Gemma Galgani, dato che non è riuscita a trovare nessun cavaliere in grado di far breccia nel suo cuore.

Qualche new entry c'è stata, ma alla fine non si sono rivelati all'altezza della situazione e la dama si è ritrovata single e pronta a riprendere in mano le redini del suo percorso.

Complice la mancanza di nuove frequentazioni, Gemma ha perso spazio all'interno delle dinamiche del talk show di Canale 5, beccandosi anche un rimprovero da parte di Maria De Filippi, che qualche settimana fa non si è fatta problemi a mettere in discussione il comportamento della dama torinese.