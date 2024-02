Ernesto Russo darà buca a Barbara De Santi non presentandosi ad un appuntamento, mandando su tutte le furie la dama. È quello che emerge dalle anticipazioni sulle nuove puntate di Uomini e donne che andranno in onda a breve su Canale 5. Ci sarà maretta anche tra Ida Platano e Mario Cusitore, con quest'ultimo che si lamenterà con la tronista per non essere stato portato in esterna.

Ernesto dà buca a Barbara, lei è una furia

A Uomini e donne andrà in scena una lite molto accesa tra Ernesto Russo e Barbara De Santi. È quello che emerge dalle anticipazioni su ciò che è stato registrato il 20 febbraio.

In studio Ernesto dichiarerà di voler conoscere altre dame oltre a Barbara: cosa che a De Santi non andrà giù. Il motivo della lite è però un altro. La sera precedente la registrazione, Ernesto avrà dato buca a Barbara, la quale lo ha aspettato invano. Lui non si sarà presentato e in puntata, Barbara si scaglierà contro il cavaliere accusandolo di esere tornato a Uomini e donne solo per la visibilità. Parole che offenderanno molto Ernesto. Barbara uscirà poi dallo studio e il cavaliere la seguirà. Al momento non si sa se i due si riappacificheranno o meno. Bisognerà attendere le prossime anticipazioni.

Ida non porta in esterna Mario, lui si lamenta

Per quanto riguarda il Trono Classico, ci saranno scaramucce anche tra Ida Platano e Mario Cusitore. Lui dopo essere stato perdonato dalla tronista nella registrazione precedente, si lamenterà con lei per non essere stato portato in esterna.

Ida infatti, avrà preferito uscire con Pierpaolo, con il quale il feeling si sta facendo sempre più forte puntata dopo puntata. Mario si risentirà per essere stato messo da parte da Ida e le chiederà spiegazioni, sostenendo che se lei non lo porta in esterna, lui non può avere modo di riscattarsi e rimediare ai suoi errori.

Alla fine la tronista ballerà proprio con Mario. Nessuna novità invece sulla scelta di Brando. Il tronista sarà uscito in esterna solo con Beatriz. Raffaella in studio, si dirà stanca di aspettare che lui decida con chi vuole uscire dal programma.

Il punto su Ernesto e Barbara a Uomini e donne

Ernesto Russo e Barbara De Santi sono due dei volti più amati dal pubblico di Uomini e donne.

Ernesto era già stato un cavaliere del Trono Over nel 2015. Poi era sparito ed è tornato a sorpresa alla fine del 2023 come corteggiatore di Ida Platano. Dopo qualche settimana si è auto eliminato ed è tornato a sedersi nel parterre del Trono Over. Barbara invece, ha partecipato per la prima volta a Uomini e donne nel 2011. Nel corso degli anni è uscita e poi rientrata nel programma diverse volte. È tornata nel parterre all'inizio di questa stagione dopo due anni di assenza.