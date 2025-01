È tempo di pagelle per i concorrenti del Grande Fratello dopo la puntata del 23 gennaio. Shaila e Lorenzo sono finiti ancora una volta sotto la lente di ingrandimento ed entrambi meritano una insufficienza grave in pagella. L'ex velina continua a distinguersi per maleducazione e aggressività verbale senza tenere conto che le sue parole possono ferire le altre persone. Bene Iago Garcia che, al contrario, dimostra di essere maturo, meritandosi un voto alto in pagella.

La coerenza di Iago Garcia merita un 8 in pagella

Voto 8 per Iago Garcia . L'attore spagnolo si dimostra coerente e maturo senza nascondersi dietro ad un dito.

Una persona schietta e diretta che non si sottrae ai confronti dicendo in faccia ciò che pensa. Un ritorno il suo che può dare molto a questo Grande Fratello, visto che si prospettano dei faccia a faccia infuocati tra lui e la coppia Lorenzo e Shaila nel corso delle prossime settimane. L'attore ha sempre ribadito di ritenere questa coppia troppo teatrale, facendosi portavoce del pensiero della stragrande maggioranza del pubblico a casa. È stato coerente anche nel momento delle nomination, quando ha votato proprio l'ex velina. Bisognerà vedere come proseguirà questo suo percorso al Grande Fratello, anche alla luce dell'interesse che sembra essere scattato tra Iago e Stefania Orlando. Alcuni fan già sperano che possa nascere qualcosa tra i due.

Voto 4 per Shaila Gatta: maleducata e aggressiva

Shaila Gatta non si contraddistingue in questo Grande Fratello per eleganza nei modi di fare e di parlare e per questo il suo voto è 4. Anche nel corso della puntata del 23 gennaio ha dato prova della sua maleducazione fingendo di non conoscere il nome di Gessica Notaro quando quest'ultima è entrata per una sorpresa a Javier.

Ma non è tutto, visto che l'ex velina ha dato il peggio di sé durante il confronto con Stefania Orlando, tirando in ballo il matrimonio ormai finito della conduttrice, ben sapendo che Stefania sta ancora soffrendo per la fine di questa relazione. Un colpo basso quello di Shaila nei confronti di Orlando. I modi aggressivi dell'ex velina non hanno senso anche perché li utilizza molto spesso.

Lorenzo Spolverato e le sue manie di protagonismo: voto 3

Lorenzo Spolverato vuole essere sempre al centro dell'attenzione, anche quando si sta parlando di domande che non lo riguardano. Il modello fa di tutto per attirare l'attenzione e, a quanto pare, non gli basta la storia con Shaila Gatta per farlo. Sembra avere manie di protagonismo all'ennesima potenza e nessuno sembra riuscire a fermarlo. Con il rientro di Iago Garcia potrebbe avere filo da torcere, visto che l'attore spagnolo già in passato, lo ha punzecchiato parecchio dicendogli in faccia ciò che pensa di lui. Voto 3 in pagella.