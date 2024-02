Momento difficile per Ida in Un posto al sole come raccontano le anticipazioni delle puntate che andranno in onda su Rai 3 dal 19 al 23 febbraio 2024. Roberto non le darà pace e, messa alla strette, sarà chiamata a prendere una decisione con importanti conseguenze, anche se gli spoiler ufficiali non rivelano precisamente di cosa si tratti.

Intanto vacilla il suo rapporto con Diego, deluso dalla sua risposta inaspettata a una proposta che pensava la rendesse felice. Intanto, Rosa e Clara sono seriamente in pericolo e la situazione sembra volgere al peggio, specie dopo il loro acceso litigio che le ha fatte allontanare.

Qualcuno penserà bene di approfittare del clima teso tra le due per il proprio tornaconto personale.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 19 al 23 febbraio

Ida è messa alle strette da Ferri e deve prendere una decisione difficile. Come sempre, Roberto è riuscito nei suoi intenti. Flavio Bianchi non è da meno e sfrutta un momento particolare per spaventare a morte Diana che si trova sola di fronte alle sue oscure intenzioni. Guai in arrivo anche per Rosa e Clara che, dopo aver litigato a causa dell'appartamento e della proposta di Alberto, devono fare i conti con un'altra situazione allarmante.

Nel frattempo Diego fa una proposta romantica a Ida volendo trascorrere più tempo con lei, ma resta deluso dalla risposta.

in seguito Ida prova a mediare ma forse è troppo tardi.

La scelta pericolosa di Rosa e la paura di Nunzio

Clara sta facendo di tutto per convincere Rosa a lasciare l'appartamento, ma senza alcun risultato. Rosa fa una scelta molto pericolosa pur di restare in quell'appartamento al quale è tanto affezionata. Ormai le nozze di Rossella solo alle porte e durante i preparativi Silvia e Michele capiscono di essere ancora molto in sintonia.

Intanto è un momento di apparente tranquillità per Luca De Santis che riesce a godersi una serata con Giulia senza l'incubo della sua malattia che sta avanzando.

Nunzio è invece molto agitato e impaurito dai suoi aggressori e teme che la giustizia non faccia il suo corso. Infine Filippo e Serena sono scossi davanti all'atteggiamento scostante e nervoso di Irene che, a loro insaputa, continua a usare il telefono della madre.

Il punto su Michele e Silvia: paiono sempre più vicini

Da diverso tempo Silvia e Giancarlo sono distanti e Mariella sta cercando in tutti i modi possibili di far capire all'amica quanto in realtà Michele sia la persona della quale è innamorata. Nonostante fossero separati, Saviani ha prestato i soldi a Nunzio, essenziali per salvare il Caffè Vulcano.

I preparativi del matrimonio di loro figlia Rossella e Riccardo sembrano averli avvicinati di nuovo e la sintonia crescerà ulteriormente, come confermano le ultime anticipazioni di Un posto al sole. Tutti indizi che portano a un possibile ritorno di fiamma tra i due.