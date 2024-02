Negli episodi di Un posto al sole in onda dal 19 al 23 febbraio, Diego Giordano rimarrà deluso da Ida quando lei rifiuterà una sua proposta che permetterebbe alla coppia di stare più spesso insieme, nel frattempo Rosa si troverà in pericolo in quanto il boss Torrente non gradirà il suo rifiuto di lasciare l'abitazione.

Inoltre Michele e Silvia riscopriranno grande intesa durante i preparativi delle nozze della figlia Rossella, mentre Giulia e Luca riusciranno a trascorrere una serata insieme senza farsi influenzare dalla malattia dell'uomo. Mariella intanto avrà la sua vendetta nei confronti di Guido.

Diana è spaventata dal comportamento di Flavio

Il comportamento irruento di Flavio impaurirà molto Diana. Intanto Rosa e Clara dovranno fronteggiare molte problematiche e questo clima di tensione, porterà entrambe le donne a litigare furiosamente e a mettere in pericolo la loro amicizia.

Inoltre Diego confiderà di trascorrere tanto tempo con Ida e le avanzerà una proposta, che però lei rifiuterà. Successivamente la ragazza comprenderà di aver deluso il giovane Giordano e proverà a recuperare il rapporto con lui. Ma l'amore tra i due sarà messo in discussione da una nuova avversità da superare causata da Roberto Ferri.

Nel frattempo Mariella avrà la sua vendetta nei confronti di Guido, responsabile a suo parere di non averle detto tutta la verità riguardante la vacanza in Spagna.

Nunzio è infuriato perché sa che i suoi aggressori non saranno puniti

Curcio esorterà Rosa ad andare via dall'abitazione. Picariello però non demorderà e farà di tutto per fronteggiare le minacce contro di lei. Questo suo attivismo però non piacerà al boss Torrente, il quale è disposto a tutto pur di cacciarla via. Intanto Filippo e Serena saranno sempre più preoccupati dal comportamento passivo di Irene e non sapranno più come farla sorridere.

I due genitori finiranno per scontrarsi e la bambina, senza dire niente, userà il loro cellulare.

Nel frattempo Michele e Silvia saranno occupati nei preparativi per il matrimonio della figlia Rossella e ripensando ai felici tempi passati, ritroveranno una grande affinità. In tutto questo Nunzio sarà infuriato perché è consapevole che i suoi aggressori non sconteranno neppure un giorno di carcere.

Luca e Giulia riusciranno a trascorrere una serata insieme senza che il loro momento di felicità possa essere incupito dalla malattia dell'uomo.

Ida invece sarà molto irritata dall'ennesimo diktat che le è stato imposto da Ferri e per evitare che Diego possa ulteriormente soffrire, farà una scelta difficile, ancora non esplicitata dalle anticipazioni.

Riepilogo delle puntate precedenti: Ida e Diego si sono dichiarati i loro reciproci sentimenti

Nelle puntate in onda la scorsa settimana, Ida e Diego si sono dichiarati i reciproci sentimenti anche se hanno deciso di non parlarne a nessuno. Intanto Micaela si è scontrata con Samuel, in quanto il ragazzo non le ha fatto nessun regalo per la festa di San Valentino.

Nel frattempo Riccardo ha continuato a pensare all'incontro avuto a Milano con la sua ex Virginia, mentre Jimmy e Renato hanno discusso sulle tematiche ambientali e di quanto sia importante diminuire ogni spreco.