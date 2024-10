Giovedì 24 ottobre alle ore 21:30 sarà trasmessa su Rai 1 la seconda puntata della fiction tv Don Matteo 14.

Don Massimo incontrerà in una zona della campagna di Spoleto un bambino di nome Bartolomeo, il quale si troverà da solo visto che il padre sarà ricoverato in ospedale. Il parroco lo ospiterà in canonica e cercherà insieme a Natalina di donargli un po' di serenità familiare.

Inoltre il maresciallo Cecchini cercherà di far ricongiungere il Pm Guidi con il capitano Martini, ma non mancheranno le situazioni comiche.

Trame seconda puntata: Il padre di Bartolomeo viene ricoverato in ospedale

Il 24 ottobre in prima serata su Rai 1 andrà in onda seconda puntata della quattordicesima stagione di Don Matteo. La scorsa settimana l'episodio inaugurale ha vinto la serata degli ascolti con un seguito di quasi 5 milioni di spettatori e uno share vicino al 28%.

In base alle trame, Don Massimo conoscerà Bartolomeo in un possedimento delle campagne spoletine. Il bambino è affetto dalla sindrome di down ed è molto amante delle api e della natura nel suo complesso, ma si troverà in una situazione parecchio complicata. Infatti il padre del bambino sarà trovato in condizioni critiche e dovrà essere operato in ospedale.

Il parroco di Spoleto per evitare che possa essere portato in una casa famiglia, deciderà di comune accordo con la perpetua Natalina di farlo dormire in canonica così da fargli vivere un poco di aria familiare.

Anticipazioni 2^ puntata: Cecchini cerca di ottenere la simpatia del nuovo capitano

Il maresciallo Nino Cecchini (Nino Frassica), dopo essersi presentato nei peggiori dei modi con il nuovo capitano, tenterà in ogni modo di ingraziarsi le sue simpatie.

Gli spoiler del promo indicano che Cecchini inizialmente si mostrerà soddisfatto di avere dato il proprio contributo alle nozze tra la nuova Pm e il suo fidanzato Egidio.

Poco dopo però il maresciallo verrà a conoscenza che Vittoria Guidi e Diego Martini hanno avuto una storia in passato e tra strafalcioni e situazioni al limite del surreale, proverà a fare riavvicinare i due. Obiettivo dell'esperto carabiniere è quello di stringere una alleanza con il suo superiore.

Riepilogo della prima puntata

Nella prima puntata andata in onda lo scorso giovedì, dopo vari rinvii causati da fattori esterni non dipendenti delle loro volontà Anna e Marco sono finalmente riusciti a unirsi in matrimonio. Insieme a loro si sono sposati pure Elisa e Nino Cecchini. Il ricevimento è stato gentilmente offerto da tutti gli abitanti di Spoleto.

Inoltre Don Massimo ha incontrato dopo tanti anni sua sorella Giulia, la quale è stata coinvolta in problemi giudiziari che l'hanno portata a trascorrere qualche giorno in carcere. Alla fine il parroco e Natalina hanno deciso di aiutarla, mentre in caserma giungerà il nuovo capitano Diego Martini.