Negli episodi di Un posto al sole in onda dal 5 al 9 febbraio, Riccardo comunicherà a Rossella la volontà di volersi trasferire in Germania in futuro.

La cosa lascerà di stucco la donna già scossa dalla dichiarazione d'amore di Nunzio che le ha confessato di amarla.

Spazio anche al personaggio di Rosa che è intenzionata a declinare l'offerta di Clara di trasferirsi nell'abitazione trovata da Palladini, il tutto mentre Giulia continuerà a rimanere accanto a Luca.

Riccardo torna a Napoli e si confronta con Rossella

Nunzio ha rivelato a Rossella di amarla e per lei questo è stato un grande shock.

Nel frattempo Riccardo si troverà a Milano e ripenserà all'incontro avvenuto con l'ex moglie Virginia che gli ha fatto tornare in mente i sentimenti mai sopiti verso di lei.

Spazio anche ai coniugi Ferri che si attiveranno per mantenere Tommaso distante da Ida, Raffaele e Diego monitoreranno comunque i loro movimenti.

Nel frattempo Alberto presserà Clara affinché vada a vivere insieme a Federico nell'abitazione che ha trovato. Rosa però non sarà per nulla felice del riavvicinamento dell'amica con il suo ex. In tutto questo Flavio cercherà di avere Giulia come sua alleata, mentre Silvia e Mariella riescono a trovare una soluzione per aiutare Alfredo.

Michele scopre la collusione di Flavio Bianchi con la camorra

Giulia sarà vicina a cedere alle richieste di Flavio, che ha in mente di recuperare il centro storico. Michele però non si fiderà totalmente dell'uomo ed indagherà sul suo conto, apprendendo che il progetto di Bianchi in realtà porterà numerose sofferenze alle persone più disagiate.

Saviani verrà a conoscenza anche della collusione dell'imprenditore con la camorra e sarà stupito di fronte alla proposta di Filippo di intervistarlo in radio.

Nel frattempo Rossella dovrà far fronte alle rivelazioni di Riccardo, che le ha annunciato il proposito futuro di andare a vivere in Germania. In tutto questo Curcio confiderà che Rosa accetti la sua offerta di trasferirsi nella nuova casa ma la signora Picariello non sarà per nulla d'accordo.

Nel frattempo Giulia proverà a restare accanto a Luca, alle prese con un momento critico della sua malattia.

Raffaele cercherà infine di far riappacificare Ornella e l'anziana Poggi: a tal fine preparerà un pranzo a casa sua al quale sarà presente anche il dottor De Santis.

Riepilogo delle puntate precedenti: attentato al centro di ascolto

Nelle puntate in onda la settimana precedente, Alberto ha appreso che Clara rischia lo sfratto dalla sua abitazione e ha cercato di riavvicinarsi alla sua ex sfruttandone la fragilità emotiva. Intanto il centro di ascolto ha subito un attentato e Giulia ha espresso la certezza che questo gesto sia stato compiuto per impaurirla.

Sullo sfondo anche le storyline che coinvolgono gli altri personaggi: Filippo e Serena si sono così mostrati preoccupati per Irene, Viola invece ha compreso che l'ex marito è pronto per iniziare una nuova vita con un'altra donna.