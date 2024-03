Steffy lascerà Finn e andrà a vivere a casa di Eric con i bambini nelle puntate future di Beautiful. Le anticipazioni spiegano che Liam raggiungerà Steffy e le prometterà di proteggere lei e i suoi figli da Sheila, perché Finn non è in grado di gestire la situazione. Nel frattempo Hope confiderà a Brooke di voler andare avanti con il divorzio da suo marito perché non vuole essere la seconda scelta di nessuno.

Steffy esasperata dalla presenza di Sheila

Tra Steffy e Finn la situazione di farà sempre più insostenibile e tutto inizierà con l'incidente della piccola Kelly in spiaggia.

La bambina sarà con Finn a giocare, quando il medico si allontanerà per una telefonata e Kelly rischierà di annegare nell'oceano. Sheila si troverà sul posto e non esiterà a tuffarsi per salvare sua nipote, ma questo non piacerà affatto a Steffy. La donna si renderà conto che Finn non è davvero in grado di tenere la sua famiglia lontana da Sheila come aveva promesso e prenderà una drastica decisione. Steffy prenderà con sé Kelly e Hayes e andrà a vivere da Eric, mettendo fine alla sua relazione con Finn. La figlia di Ridge manderà subito un messaggio a Liam che la raggiungerà a villa Forrester per ascoltare il suo sfogo. Spencer verrà a sapere del salvataggio di Sheila e andrà su tutte le furie, ma Steffy lo rassicurerà, visto che ormai ha lasciato Finn.

Hope decisa a chiudere per sempre con Liam

Liam abbraccerà Steffy e Kelly e prometterà loro che nessuno farà più del male a nessuno della sua famiglia. Nel frattempo Finn dovrà subire i rimproveri di Li che gli ricorderà che Sheila ha tentato di uccidere tutti loro in passato. La donna dirà a Finn che se non agisce subito perderà Steffy per sempre e la prima cosa da fare è escludere definitivamente Sheila dalla sua vita.

Quando sua madre andrà via, Finn resterà da solo a guardare le foto dei bambini e rifletterà su tutto quello che ha perso. Sarà tempo di decisioni importanti anche per Hope che confiderà a Brooke di aver chiuso per sempre con Liam. La signora Logan chiederà a sua figlia se ci sono ancora speranze per il suo matrimonio, ma Hope si dirà decisa ad andare avanti con il divorzio perché è stanca di essere la seconda scelta di suo marito.

Liam aveva già messo in guardia Steffy da Finn

Nelle puntate precedenti Hope ha firmato le carte del divorzio con Liam. Quest'ultimo ha litigato con sua moglie perché ha baciato Thomas a Roma e Hope non ha tollerato il fatto che suo marito sia corso subito da Steffy. Liam, invece, ha consigliato a Steffy di stare attenta a suo marito perché lo ha visto abbracciare Sheila, ma la donna si è detta sicura del fatto che Finn non metterebbe mai in pericolo i suoi figli. Pochi giorni dopo, però, Kelly ha rischiato di morire affogata nell'oceano e Sheila era con lei.