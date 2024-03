Cambio programmazione in casa Mediaset durante il mese di aprile: a farne le spese sarà l'appuntamento con il Grande Fratello.

Il reality show condotto da Alfonso Signorini perderà un giorno di messa in onda e lascerà definitivamente la serata del lunedì per lasciare spazio al ritorno dell'Isola dei famosi, condotta da Vladimir Luxuria. Passerà al giovedì sera.

Per Terra Amara, invece, dopo le variazioni di palinsesto degli ultimi mesi è confermata la messa in onda fissa di venerdì sera.

Grande Fratello stop di lunedì, torna l'Isola: cambio programmazione Mediaset di aprile

Per il GF con l'avvicinarsi dell'attesa finale di questa edizione arriverà il momento di rinunciare alla fatidica doppia puntata serale su Canale 5. Durante il mese di aprile, infatti, la trasmissione presentata da Alfonso Signorini lascerà la prima serata del lunedì per lasciare spazio al ritorno de L'Isola dei famosi.

Il reality show della sopravvivenza tornerà in onda in una versione del tutto inedita, a partire dalla conduzione, dato che non ci sarà più Ilary Blasi sostituita dalla new entry Vladimir Luxuria, pronta a prenderne in mano le redini per la prima volta.

L'appuntamento con il reality show condotto da Signorini, invece, andrà avanti soltanto di giovedì sera e si ritroverà così a dover sfidare il ritorno di Don Matteo 14, la serie tv di Rai 1 con protagonista Raoul Bova.

Terra amara resta fissa di venerdì sera

Per quanto riguarda Terra amara, invece, Mediaset ha già fatto sapere che il venerdì sarà la collocazione definitiva della soap opera in prime time per tutto il mese di aprile.

Dopo i continui cambi di palinsesto degli ultimi mesi, con passaggio dalla domenica al giovedì passando poi ai raddoppi del venerdì sera, la serie turca che vede protagonista Zuleyha troverà pace in prime time.

Il sabato sera, invece, continuerà ad essere dominato dalla presenza di Maria De Filippi protagonista del serale di Amici 23, in programma fino al prossimo maggio.

Già confermata la prossima edizione del reality condotto da Signorini

Con il gran finale di questa edizione del Grande Fratello, però, i fan possono stare tranquilli perché non ci sarà nessuna cancellazione del reality show nella prossima stagione tv.

In una delle ultime puntate serali Signorini ha confermato la messa in onda della prossima edizione a partire da settembre e sono state date tutte le informazioni necessarie per poter partecipare ai casting che porteranno alla scelta dei prossimi concorrenti pronti a varcare la soglia della porta rossa. Dopo il buon successo di quest'anno, infatti, si continuerà a puntare sulla formula mista che prevede la presenza di vip e nip.