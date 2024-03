Tina Cipollari ha duramente attaccato Mario Cusitore nella puntata di Uomini e donne trasmessa oggi 4 marzo su Canale 5.

L'opinionista non crede alla sincerità del corteggiatore e a giudicare dai commenti apparsi poco fa sui social, anche gran parte dei fan del programma di Maria De Filippi sono della stessa opinione visto che lo reputano falso e costruito.

Tina su Mario: 'Finto, lui è l’uomo delle tattiche'

Mario Cusitore continua ad essere protagonista delle puntate di Uomini e donne ed anche in quella trasmessa oggi si è fatto notare. In particolare quando si è lamentato per la freddezza che Ida mostra nei suoi confronti.

Le cose per il 40enne di Napoli non sembrano andare nel migliore dei modi, visto che la tronista non riesce a fidarsi di lui.

Mario continua anche ad attirare le critiche di Tina Cipollari che non ha mai fatto mistero di non provare simpatia per lui. Anche in questa puntata non ha esitato a definirlo 'finto', aggiungendo: "Bravo come Mario a rigirare le frittate non c'è n'è", rincarando poi la dose: "Lui è l’uomo delle tattiche. Studia tutte quelle cose da casa". Tina non crede che lui sia interessato a Ida ed anzi, ritiene che lui stia mettendo in scena uno show solo per attirare l'attenzione.

I fan concordano con Tina e si scagliano contro Mario: 'Falso e costruito'

Anche gli utenti sui social sembrano condividere il pensiero di Tina su Mario Cusitore: "Falso e costruito", "Ogni cosa che dice è studiata, falso come pochi" si legge ad esempio sul social X.

Molto i commenti sullo stesso tenore che fanno intuire il pensiero tutt'altro che positivo di parte degli utenti sul corteggiatore napoletano. Mario non sembra convincere dunque i fan del programma proprio per il suo atteggiamento che qualcuno reputa addirittura da cafone e maleducato. Il pubblico del dating per l'appunto, è tutto dalla parte di Tina Cipollari, la prima a non essere convinta della buona fede di Mario.

Commentando la puntata, qualcun altro ha scritto: "Standing ovation per Tina ogni volta che parla di Mario perché ha perfettamente ragione: lui calcola tutto nulla di spontaneo".

Il percorso di Mario Cusitore a Uomini e donne

Il percorso di Mario a Uomini e donne è stato caratterizzato da alti e bassi. Al suo arrivo, sembrava aver colpito e molto Ida Platano, tanto che in molti erano certi che la tronista alla fine potesse scegliere proprio lui.

Poco dopo però sono iniziate ad arrivare segnalazioni sul suo conto - pare che lui interagisse via social con altre donne - che hanno portato la tronista a cacciarlo. Lui ha provato a farsi perdonare e alla fine ci è riuscito, anche se le cose non sono state più le stesse, visto che Ida nel frattempo è andata avanti anche con altri corteggiatori tra cui Pierpaolo. Con quest'ultimo, stando alle anticipazioni su ciò che è già stato registrato, è scattato pure un bacio.