Nelle prossime puntate di Endless love avrà luogo la seconda proposta di matrimonio che Emir farà a Nihan, il tutto perché la ragazza ha perso l'anello di diamanti che le aveva regalato. La cosa avverrà davanti agli occhi di Kemal, che giurerà guerra contro Emir.

Continui scontri tra Kemal e Nihan

Le cose tra Nihan e Kemal non procederanno per niente bene. Dal rientro in città del ragazzo le cose si sono mostrate sempre più complicate, anche se tra i due c'è stato un timido riavvicinamento. Kemal assumerà Nihan per occuparsi degli interni del suo ufficio e lei sarà felice di stare al suo fianco, le cose però cambieranno a causa di Zeynep.

Kemal scoprirà che la sorella si è iscritta a un'agenzia per diventare un'attrice e scoprirà che ciò è accaduto grazie a Nihan. Cosa che non starà bene a Kemal, che andrà subito dalla ragazza e la licenzierà.

Kemal lascia la casa dei genitori

Nihan sarà libera e deciderà di partire una settimana a Milano per partecipare a una galleria d'arte. Emir la vedrà mentre sarà intenta a fare la valigia e noterà una cosa: al dito non indossa l'anello che le ha regalato. Lei dirà di averlo perso e non sembrerà preoccupata della cosa, anche perché per lei non è un simbolo d'amore, serve solo a dimostrare agli altri un sentimento che non c'è.

Mentre Nihan andrà in Italia, Kemal lascerà la casa dei genitori.

La sorella Zeynep non solo vuole fare l'attrice, ma è stata anche arrestata con Ozan. Lui non ha detto nulla ai suoi per non farli preoccupare, ma Emir manderà a casa sua i documenti del lavoro di Zeynep e tramite Tarik verranno a sapere non solo dell'arresto, ma del fatto che Kemal fosse a conoscenza di tutto. Per questo se ne andrà.

La proposta di Emir

Passerà una settimana e quando Nihan tornerà a casa ad attenderla ci sarà Emir, che avrà una sorpresa per lei: un secondo anello di fidanzamento e una seconda proposta di matrimonio. Lei risponderà "mai", ma lui sarà chiaro: "Hai perso l'anello, quindi devi sposarmi di nuovo e questa volta mi amerai".

La ragazza si troverà costretta ad accettare e il tutto accadrà davanti a Kemal, che li osserverà da lontano, anche quando Emir la prenderà in braccio e la porterà dentro, il tutto per la felicità di mamma Vildan.

L'anello di Nihan, in realtà, è finito nelle mani di Kemal: "Fino a quando Emir non sarà in ginocchio - dirà - questa guerra non finirà".

Il matrimonio senza amore di Nihan ed Emir

Il matrimonio di Nihan ed Emir non si basa assolutamente sull'amore: lei si è decisa a sposarlo solo per evitare che il fratello Ozan finisse in carcere. Infatti la famiglia della ragazza crede che il giovane abbia ucciso una donna, ma la realtà dei fatti non è così: Emir ha inscenato un omicidio solo per minacciare la famiglia di Nihan e riuscire a sposarla.