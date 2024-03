Come narrano le anticipazioni provenienti dalla Turchia, nelle prossime puntate di Endless love Nihan sembrerà pronta a rivelare a Kemal la verità che si cela dietro il suo matrimonio infelice con Emir. Gli dirà che l'ha fatto per Ozan, ma a Kemal questa vaga spiegazione non basterà. Nihan, però, non se la sentirà di dirgli che ha sposato Emir per evitare che il fratello finisse in prigione per omicidio.

Nihan salva Kemal dalla prigione

Sarà Nihan a salvare Kemal dalla prigione. Emir proverà a tendergli una trappola: fargli firmare un rapporto falso e metterlo in manette.

Kemal riuscirà a firmare quel rapporto, ma Nihan sentirà una telefonata del marito in cui parlerà di questa trappola, così avviserà l'ex di quanto appena saputo.

Nihan riuscirà anche a fargli avere un prova di questo imbroglio, e quando avrà tutti i documenti necessari andrà dritto da Galip per rivelargli ciò che ha combinato il figlio. Galip metterà Emir con le spalle al muro, mettendo in bilico il suo posto in azienda.

Kemal festeggia con Nihan, ma le sue intenzioni saranno altre

A ogni modo Kemal vorrà festeggiare la buona riuscita della cosa con Nihan, così le darà appuntamento al parco. Le intenzioni del ragazzo, però, saranno altre: ormai è chiaro che Nihan non abbia sposato Emir per amore e che non sia felice.

Sente che dietro tutta questa situazione ci sia una motivazione importante, ma Nihan non gli ha ancora detto niente, in quanto sfugge alle sue domande.

Per cercare di rimanere solo con lei la porterà a fare un giro sulla funivia, ma a un certo farà un cenno a qualcuno e la farà bloccare.

Nihan svela che si sposata per salvare Ozan

"So che hai qualcosa da dirmi Nihan, perché hai sposato Emir?", le chiederà Kemal, allora la ragazza si lascerà andare: "L'ho fatto per salvare Ozan". Kemal non riuscirà a capire e proverà a insistere con le domande, ma Nihan gli chiederà un favore: "Ti prego non chiedermi più nulla.

Se continui mi sento in dovere di dirtelo, ma non posso".

Kemal ci rimarrà male quando Nihan non gli svelerà la verità che si cela dietro il suo matrimonio con Emir, ma alla fine se ne farà una ragione e non insisterà con le domande.

Cosa ha combinato Ozan

Kemal non scoprirà ancora che Nihan ha sposato Emir per evitare che suo fratello Ozan finisse in prigione. Il giovane, durante una serata trascorsa con una ragazza, l'ha accidentalmente uccisa ed Emir ha preteso di sposare Nihan, altrimenti sarebbe corso alla polizia per svelare l'omicidio compiuto del ragazzo.

In realtà, però, Ozan non ha ucciso nessuno: il delitto è stato inscenato da Emir in collaborazione con la ragazza, il tutto solo per dare una lezione a Ozan e alla sua famiglia.