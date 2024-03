Le prossime puntate di Endless Love sveleranno molto retroscena riguardanti il passato della famiglia Sizin tra i quali il fatto che Leyla e la zia di Nihan. Si verrà anche a sapere che l'amica di Kemal in passato è stata fidanzata con Onder e che lui la piantò sull'altare per stare con la sorella di lei Vildan, sua attuale moglie. Questa, scoperta sconvolgerà Nihan che affronterà a muso duro i genitori chiedendo spiegazioni.

Nihan scopre che Leyla è sua zia e ne sarà sconvolta

Le rivelazioni sul passato di Onder e Vildan caratterizzeranno le prossime puntate di questa soap Tv turca.

Emergerà infatti che Leyla, l'amica di lunga data di Kemal, non è altri che la zia di Nihan. Leyla e la madre della ragazza infatti, sono sorelle. Nihan sarà sconvolta dopo aver appreso questo segreto di famiglia, visto che era all'oscuro del fatto di avere una parente così stretta. Tantomeno che fosse proprio Leyla. Nihan faticherà ad accettare tutto questo e non si capaciterà di come i genitori possano averle tenuto nascosto una cosa del genere. L'ex fidanzata di Kemal deciderà quindi di affrontare Onder e Vildan per ottenere spiegazioni e sapere il motivo per il quale le hanno taciuto la verità per così tanti anni.

Il passato di Onder e Leyla: lui la piantò all'altare per sposare Vildan

Le anticipazioni rivelano che il confronto tra Nihan e i genitori sarà molto duro e proprio in questo frangente emergerà un dettaglio ancor più sconvolgente.

Si verrà infatti a sapere che Onder in gioventù era stato fidanzato con Leyla e che la lasciò all'altare per mettersi con Vildan, la sorella di lei e madre di Nihan e Ozan.

Onder cercherà in qualche modo di giustificarsi con Nihan, dicendole di aver taciuto su questa pagina del passato solo per proteggerla. Scuse che però la figlia non accetterà, visto che non riuscirà a capire come il padre possa aver lasciato una donna sull'altare per poi mettersi con la sorella di quest'ultima.

Onder supplicherà la figlia di non giudicare così aspramente lui e Vildan. Lui sosterrà che tutti nella vita possono commettere errori e chiederà perdono a Nihan, la quale però se ne andrà sconvolta e arrabbiata per cercare conforto in Kemal.

Il successo mondiale di Endless Love

Endless Love è la nuova serie tv turca in onda su Canale 5 dallo scorso 11 marzo.

In Turchia è stata trasmessa in prima visione Tv dal 2015 al 2017 per poi essere esportata in ben 110 Paesi nel mondo. Attualmente è la soap tv turca più vista al mondo e a testimonianza del grande successo planetario, vi sono anche i numerosi premi internazionali vinti, come ad esempio quello come Miglior telenovela internazionale ai Soap Awards France nel 2021.

Nel cast di Endless Love vi è anche un volto già conosciuto al pubblico di Canale 5: si tratta di Kerem Alışık, ossia l'interprete del personaggio di Ali Rahmet Fekeli di Terra amara.