Secondo le anticipazioni provenienti della Turchia, nelle prossime puntate di Endless love verrà a galla la verità sull'odio che Leyla nutre per Vildan, ma soprattutto per Önder. A quanto pare in passato la donna è stata abbandonata all'altare proprio da colui che oggi è in realtà suo cognato. Un dolore che non è mai riuscita a metabolizzare.

Nihan vive la guerra tra Emir e Kemal

Nihan non sta passando un periodo molto felice. Kemal non solo è tornato a Istanbul, ma è entrato in affari anche con Emir: la miniera di carbone in cui Kemal è socio ha bandito una gara d'appalto per fornire la materia prima a una società elettrica che si trova a Istanbul ed è proprio quella di Emir a vincere il bando.

Questa è anche l'occasione giusta per i due per dichiararsi guerra reciproca, perché Emir ha scoperto che nel passato di Kemal e Nihan c'è qualcosa che li accomuna, così ha anche iniziato a farli seguire.

Kemal compra la casa accanto a quella di Nihan

Anche Kemal però, durante le prossime puntate, provocherà Emir, comprando la villetta che si trova proprio accanto alla villa in cui vive Nihan. Questa scelta sconvolgerà parecchio anche la ragazza, anche perché non si rivelerà facile vedere ogni giorno colui che effettivamente è l'amore della sua vita.

In un momento di disperazione la ragazza vorrà sfogarsi con qualcuno. Ovviamente non potrà farlo con la famiglia, per questo chiamerà Leyla.

La donna, in quel momento, sta facendo volontariato presso un asilo, così Leyla la raggiungerà.

Confidenze tra Nihan e Leyla

Le due donne inizieranno a parlare del loro privato, anche per conoscersi un po' meglio. Nihan non sa che Leyla è in realtà sua zia, però sa che Kemal tiene molto a lei, per questo vorrebbe risultarle simpatica. Parleranno di matrimonio e Leyla le confiderà che in realtà non è mai stata sposata e che non ha mai avuto figli.

Per Leyla questo sarà un tasto molto dolente, anche se non lo darà a vedere. Nihan non potrà immaginare il dolore che la donna ha provato in giovane età.

Leyla era la promessa sposa di Önder

Dietro la rivalità tra Leyla e sua sorella Vildan si nasconde un'amara verità: Önder, in realtà, avrebbe dovuto sposare Leyla, ma il giorno delle nozze l'ha abbandonata all'altare.

Un dolore che non è mai riuscita a metabolizzare. A ogni modo la donna metterà da parte i suoi brutti ricordi e si dedicherà a Nihan.

La ragazza le chiederà di parlare con Kemal: Emir ha scoperto che cosa c'è stato tra loro e teme che possa fare del male non solo al suo ex, ma anche alla sua famiglia. Nihan sarà chiara: "Per favore avverti Kemal da parte mia. Deve rinunciare a parlare con me, Emir ha occhi e orecchie ovunque".