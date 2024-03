In Endless love non è solo la famiglia Sezin a sapere dell'omicidio commesso da Ozan. Come narrano le anticipazioni provenienti dalla Turchia, anche Banu è a conoscenza della cosa e lo rivelerà a Nihan. In particolare Banu riceverà una fotografia con delle minacce, vicenda che potrebbe essere collegata proprio all'assassinio.

Emir non vuole diventare padre e minaccia Banu

Nihan sarà in compagnia di Kemal quando riceverà uno strano messaggio da parte di Banu: una foto in cui viene ripresa una casa con la didascalia: "Sappi che non ha ucciso solo il tuo bambino".

Banu ha da poco scoperto di essere incinta di Emir e quando gli ha rivelato la notizia lui non l'ha presa affatto bene, infatti le ha chiesto di abortire.

Quando Banu ha espresso la volontà di voler tenere il bambino, lui le ha dato una sorta di avvertimento, quasi come se fosse disposto a ucciderla pur di non diventare padre. La ragazza, così, si è ritrovata a interrompere la gravidanza.

La rivelazione di Banu

Nihan sarà in ansia per quel messaggio, così si recherà a casa di Banu. Le due inizieranno a parlare e proveranno a capire insieme il significato di quella fotografia.

Nihan riconoscerà che è la casa in cui ha avuto luogo il delitto compiuto da Ozan, ma non dirà niente. "Non so chi mi abbia lasciato questa fotografia, solo che mi è arrivata il giorno in cui Emir mi ha chiesto di abortire, quindi ho pensato che avesse fatto la stessa cosa con te", dirà Banu a Nihan, ma la ragazza risponderà di non essere mai rimasta incinta.

La domanda allora sarà solo una: che cosa è successo in quella casa? Banu, allora, farà una confessione che sinceramente Nihan non si sarebbe mai aspettata: "So che Ozan è un assassino".

Forse qualcuno crede che Emir sia un assassino

"Non nasconderlo Nihan, ho sentito Ozan ed Emir mentre dicevano che tuo fratello ha ucciso qualcuno", ribatterà Banu, ma Nihan proverà a portarla fuori strada dicendole che sicuramente ha sentito male.

"Ipotizziamo che io abbia sentito male, ma anche chi mi ha inviato questa fotografia ha sentito male?", proseguirà Banu. Per lei è chiara una cosa: se questa minaccia non ha nulla a che fare con una possibile gravidanza di Nihan, sicuramente c'entra con l'omicidio commesso da Ozan: certamente anche qualcun altro sa che cosa è successo e magari crede che l'assassino sia Emir.

La verità dietro il delitto commesso da Ozan

Bisogna ricordare che in realtà, in quella notte, non è morta nessuna donna. Il delitto è stato inscenato da Emir con la complicità di due ragazze.

Grazie all'uso di alcuni effetti cinematografici i tre hanno simulato la morte della ragazza con un colpo di pistola, ma Ozan crede ancora di averla uccisa veramente. In particolare Emir ha fatto tutto questo solo per poter minacciare la famiglia Sezin e avere la possibilità di sposare Nihan.