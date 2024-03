Mercoledì 20 marzo, sul sito del Grande Fratello, è stato pubblicato un video riguardante una discussione tra Rosy Chin e Federico Massaro. Chiamati entrambi nel segreto del confessionale hanno espresso ognuno le proprie ragioni. Il modello ha spiegato di essersi arrabbiato perché Rosy ha iniziato la polemica, mentre lei ha sostenuto di essere dalla parte della ragione: "Nel momento in cui inizi a lavare i piatti, fai tutto tu come hanno sempre fatto gli altri".

La versione di Massaro e Chin

La clip pubblicata sul sito del GF, inizia mostrando le immagini della discussione avuta da Rosy con Federico al termine della puntata di lunedì 18 marzo.

Tutto è iniziato quando il modello ha detto di non riuscire a lavare le stoviglie da solo e ha chiesto alla coinquilina di andare a cercare qualcuno che lo aiutasse. Dal momento che stava analizzando quanto accaduto in puntata tra Sergio D'Ottavi e Greta Rossetti, Chin ha prontamente replicato: "Ti asciughi le mani e vai. Non sono la serva di nessuno".

Chiamato in confessionale, Massaro ha fornito la sua versione dei fatti: "Stavo lavando i piatti da solo, quindi ho chiesto 'ragazzi mi date una mano ad asciugare?', l'ho detto in modo tranquillo. Rosy è partita polemizzando e questo a me ha dato fastidio". Il modello ha proseguito: "Quando lei ha detto di non essere la serva di nessuno anch'io ho detto di non essere uno schiavetto e me ne sono andato".

"Per una volta che stai lavando i piatti tu e ne sono quattro, inizi e finisci. Quante volte gli altri fanno le cose e nessuno li aiuta? Sempre", ha spiegato Rosy in confessionale. A detta della concorrente italo-cinese, Federico ha il vizio di innescare delle discussioni per cose futili: "A me il vittimismo così non piace".

Il commento degli altri concorrenti

Chiamata in confessionale per esprimere una sua opinione, Beatrice Luzzi ha chiosato: "Nel momento in cui fai i piatti, fai tutto".

"Ci sta che Federico abbia chiesto una mano, ma nel momento in cui noi stiamo parlando se ti sei preso il compito di fare i piatti li asciughi anche come faccio io quando è il mio turno", ha commentato Greta Rossetti.

Utenti divisi sulla discussione

Intanto sui social diversi utenti hanno commentato la lite tra Massaro e Chin: c'è chi ha preso le difese di uno e chi dell'altro.

Un utente ha chiosato: "Rosy come sempre si dimostra una finta buona". Un altro ha commentato: "È uscita la vipera che è dentro Rosy". Secondo un telespettatore Massaro avrebbe ragione: "Ogni cosa che fa viene attaccato in quella casa, non è possibile". Al contrario un utente ha criticato il modello: "Ma Federico perché fa queste uscite teatrali solo e sempre quando è in nomination? Si vede lontano un miglio che recita".