Le critiche dei concorrenti del Grande Fratello nei confronti di Jessica Morlacchi non si placano. Durante una chiacchiera notturna con Eleonora Cecere, Pamela Petrarolo e Clarissa Burt, Ilaria Galassi ha lasciato intendere che Morlacchi curi poco la sua igiene personale: "Non si lava tutti i giorni". Tuttavia Pamela ha smentito la sua amica: "No, si lava anche a pezzi".

Jessica al centro delle critiche dei suoi coinquilini

Durante la puntata di lunedì 30 settembre, Jessica ha avuto una discussione piuttosto accesa con Yulia Bruschi. All'interno della casa del GF diversi coinquilini si sono schierati dalla parte della modella italo-cubana, mentre Jessica ha fatto incetta di critiche.

Nel corso di una chiacchierata notturna, il trio delle Non è la Rai formato da Ilaria Galassi, Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo si è ritrovato a parlare con Clarissa Burt: "Hai visto Yulia? Oggi ha proprio evitato Giglio". Secondo Pamela non è giusto che una persona eviti un'altra solamente per compiacere una terza persona che si è creata un film tutto suo. D'accordo con la compagna d'avventura anche Galassi ha chiosato: "Non rinuncerei mai alla mia libertà solo per far piacere a Jessica".

A seguire Ilaria Galassi ha cambiato argomento e ha sostenuto che Morlacchi curi poco la sua igiene personale: "Non si lava tutti i giorni". Mentre Clarissa è apparsa sorpresa, Pamela ha spezzato una lancia a favore della cantante romana: "No, no, si lava anche a pezzi.

Ieri ha fatto il bagno".

#GrandeFratello



E che non se ne parli più! (Pt.2)



Che grandi argomenti: JESSICA SI LAVA?



**flashback del Vietnam** pic.twitter.com/k5IeAbiAqv — Lemon_G 🍋🍋🍋 (@Lemon____G) October 1, 2024

Durante la serata di ieri, Pamela Petrarolo si è ritrovata a parlare anche con Maria Vittoria Minghetti e quest'ultima non ha esitato ad esprimere delle critiche nei confronti dell'amica Jessica: "Non ho capito perché ha perso le staffe in quel modo".

Pamela invece ha sostenuto che Morlacchi abbia avuto un atteggiamento folle e immaturo: "Non ci sono fondamenta che reggano questo teatrino". In merito alla mancata presa di posizione da parte di Giglio, Petrarolo ha dato ragione al ragazzo: "È giusto che lui non si schieri con nessuna delle due ragazze, perché lui vuole divertirsi".

I motivi del litigio tra Morlacchi e Bruschi

Durante la festa di sabato, Jessica Morlacchi ha fatto una scenata di gelosia a Yulia Bruschi perché l'ha visto ridere e giocare con Giglio. La cantante ha ammesso di nutrire un forte interesse nei confronti del parrucchiere emiliano, ma non è stata corrisposta. Nella puntata di lunedì, le due concorrenti hanno discusso animatamente e tra Jessica e Yulia sono volate parole grosse. Da quel momento le due coinquiline hanno iniziato ad ignorarsi, ma il resto del gruppo ha preso le parti di una e dell'altra.