Lunedì 18 marzo 2024 tornerà in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento con il Grande Fratello. Il reality show condotto da Alfonso Signorini sta ormai per giungere alle battute finali e, in vista della finale prevista per il 25 marzo, i telespettatori sono sempre più curiosi di scoprire chi trionferà questa edizione. Intanto in vista di questa puntata quattro concorrenti sono al televoto eliminatorio e in particolare secondo alcuni sondaggi Greta Rossetti sarebbe a rischio eliminazione.

Sondaggio del televoto aggiornato al 18 marzo

Nella puntata del 14 marzo 2024 del Grande Fratello quattro concorrenti (Anita Olivieri, Greta Rossetti, Simona Tagli e Sergio D'Ottavi) sono andati al televoto.

Il pubblico da casa è quindi ora chiamato a decidere chi salvare tra loro.

I risultati provvisori del sondaggio sul portale Grande Fratello Forumfree, alle ore 13:45 di questo 18 marzo 2024, sono i seguenti: su 2.085 partecipanti, Simona Tagli ha ottenuto il 49.35% dei voti, seguita da Anita Olivieri con il 17.03%, Sergio al terzo posto con il 16.88%. A rischio eliminazione, con il 16.74% e ultima in classifica, è infine Greta Rossetti. La concorrente o il concorrente meno votato infatti, sarà il nuovo eliminato della puntata. Va precisato che questi sondaggi rappresentano solo un'indicazione del "sentiment" della rete, ma non sono legati al voto che è effettivamente in corso nella trasmissione di Mediaset.

Gli spettatori possono votare invece in modo ufficiale inviando un SMS al 477.000.2 con il nome del concorrente scelto al costo di 16 centesimi per voto, oppure utilizzando l'app Mediaset Infinity e le smart TV abilitate. C'è tempo per farlo fino alla diretta della trasmissione, quando poi Alfonso Signorini dichiarerà lo stop al televoto.

Anticipazioni Grande Fratello per la puntata del 18 marzo

Le anticipazioni di questo lunedì 18 marzo rivelano che sarà un'intensa puntata, contraddistinta appunto con l'eliminazione di uno tra i concorrenti Anita, Greta, Sergio e Simona. Inoltre in seguito è previsto anche un nuovo televoto flash con una seconda eliminazione.

In programma c'è anche una dolce sorpresa per Giuseppe Garibaldi. Inoltre, si parlerà dello scontro tra Beatrice Luzzi e Alessio Falsone, con un riavvicinamento tra Beatrice e Giuseppe Garibaldi.

Infine questo lunedì 18 marzo verrà eletto il terzo finalista di questa edizione, che si unirà alle già designate Rosy Chin e a Beatrice Luzzi.