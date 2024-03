Nella casa del Grande Fratello, Greta Rossetti si è mostrata particolarmente malinconica e riflessiva, trovando sostegno in Sergio D'Ottavi e Alessio Falsone, che le hanno offerto preziosi consigli su come affrontare il giudizio degli altri.

In un momento di confidenza con Sergio, Greta ha espresso il suo dolore interiore, sottolineando la mancanza di sostegno e fiducia da parte degli altri: "Sai cosa mi fa più male? Che non c'è nessuno che crede in me, che crede nel mio potenziale, o in quello che dimostro, faccio e dico". A scatenare la malinconia di Greta è stato l’incontro avvenuto con sua madre, durante la puntata di giovedì scorso, che ha scatenato una serie di dubbi e riflessioni nella giovane concorrente.

Greta a Sergio: 'Ho fatto il percorso cercando di dimostrare che potevo farcela da sola'

Nelle ultime ore, Greta Rossetti si è trovata a rimuginare su un mare di incertezze, temendo di aver deluso coloro che ama e allo stesso tempo interrogandosi sul perché non riescano a darle fiducia e in un confronto con Sergio ha confessato: "Ora non lo faccio più, però ho fatto il percorso cercando di dimostrare sempre a mia madre e alle persone fuori, che potevo farcela da sola, ma sento che non hanno creduto in me, nella mia persona, nel mio potenziale".

La conversazione con Sergio ha portato alla luce un momento di vulnerabilità da parte di Greta, quando ha confidato: "So di essere una persona fantastica, perché lo so, ma allo stesso tempo lo so soltanto io.

È brutto". In risposta, Sergio ha cercato di rassicurarla, sottolineando il valore del suo percorso e dei suoi successi: "Hai 25 anni, stai già dimostrando a sufficienza".

Alessio a Greta: 'Non ti rovinare questi ultimi giorni'

Tuttavia, per Greta ha continuato a persistere una sola domanda: "Cosa devo fare per farli essere fieri e orgogliosi di me?".

Sergio ha offerto un suggerimento diretto: essere autentica. Il concorrente ha sottolineato che nell'ambiente odierno, dove spesso si tenta di plasmare le persone secondo standard predefiniti, l'autenticità è fondamentale.

Durante lo sfogo di Greta, Alessio Falsone ha sottolineato l'importanza di credere in se stessi e di non permettere agli altri di condizionare il proprio percorso: "Quando ci credi, le cose arrivano, non permettere agli altri di condizionarti.

Non è giusto, la vita è una, va rispettata, onorata. Per quanto sia difficile la tua posizione, sei fortunata, quando uscirai lo presenterai a casa e sarà tutto dimenticato. Non ti rovinare questi ultimi giorni, perché se lunedì esci, hai rimpianti dopo", ha detto Alessio.

Greta ha risposto ad Alessio: "Non ho problemi per Sergio, non mi interessa che mia madre non crede a me e Sergio. Mi interessa il fatto che non crede in me". Alessio ha concluso il discorso dicendo: "Le cose arrivano, ma ci devi credere in quello che fai, senza essere condizionata".

Il percorso di Greta al Grande Fratello

Prima di varcare la soglia della casa Grande Fratello, la vita amorosa di Greta era già stata oggetto di grande interesse mediatico.

La giovane era stata coinvolta in una relazione con Mirko Rossetti, conosciuto durante la sua partecipazione al reality Temptation Island. Tuttavia, poco prima dell'ingresso di Mirko al Grande Fratello, la storia con Greta era giunta al termine. Nel corso dell'avventura nel Grande Fratello le dinamiche tra Greta e Mirko hanno subito un'evoluzione significativa: entrambi si erano dichiarati innamorati e Mirko aveva manifestato il desiderio di stare vicino a lei più volte.

Tuttavia, con l'ingresso di Greta e Perla nella casa, Mirko ha rivisto nuovamente le sue priorità e ha deciso di riconciliarsi con la sua ex fidanzata. Greta si è ritrovata sola, ma col tempo ha stretto un legame speciale con Sergio D'Ottavi, concorrente entrato successivamente nel programma. Attualmente i due sembrano avere una buona sintonia e non è escluso un loro futuro insieme al di fuori della casa.