La puntata di Un posto al sole andata in onda questo venerdì 15 marzo ha spiazzato gli spettatori con un epilogo tutto sommato prevedibile, ma messo in scena in modo molto intenso ed originale. Rossella ha deciso di non sposarsi con Riccardo; tuttavia, non c'è stata nessuna fuga melodrammatica, e soprattutto, non ha scelto di lanciarsi tra le braccia di Nunzio. Semplicemente ha deciso di ripartire da sé stessa, come ha dichiarato nell'emozionante sequenza finale.

Rossella e Riccardo non si sposano

Sin dai primi minuti della puntata, il disagio di Rossella a poche ore dalle nozze è risultato palpabile, lasciando presagire che qualcosa di significativo sarebbe accaduto di lì a breve.

L'attrice Giorgia Gianetiempo ha dimostrato grande abilità nel trasmettere i sentimenti contrastanti del suo personaggio.

Sorprendentemente la questione si è risolta in pochi minuti. Rossella ha infatti realizzato che stava facendo la cosa sbagliata proprio mentre saliva le scale della chiesa. La ragazza ha infatti compreso che, in quel momento, non era lì per sé stessa, ma solo per non deludere gli altri.

'Intendo ripartire da me'

Rossella ha quindi deciso di lasciare la chiesa e, grazie a una scelta registica molto originale, non è stata mostrata nessuna corsa drammatica o alcun pianto disperato.

Poco dopo Rossella si trovava davanti a Nunzio, ma è in quel momento che si è verificato il vero colpo di scena.

La giovane ha infatti chiarito di aver bisogno di tempo, essendo innamorata sia di lui che di Riccardo; tuttavia, non ha scelto nessuno dei due, bensì sé stessa.

Questo rappresenta un messaggio profondo di emancipazione e libertà che rivaluta il personaggio di Rossella portandola ad assumere piena consapevolezza del suo potenziale e donandole una nuova maturità.

La sua frase "È da me che intendo ripartire" con cui si è chiusa la puntata, sintetizza alla perfezione il messaggio dell'intero episodio.

L'omaggio Teresa e l'arrivo di una moto

L'episodio è stato curato nei minimi dettagli, senza lasciare nulla al caso. È stato tanto doveroso quanto emozionante il ricordo di Teresa (nominata da Otello e Silvia prima che la sposa uscisse di casa), così come è stata azzeccata la scelta di inserire nuove musiche molto adatte al contesto.

C'è stata anche una piccola "presa in giro" nei confronti dei fan di vecchia data, con un omaggio all'iconica fuga prematrimoniale di Franco e Angela. A un certo punto è arrivata una moto e Rossella si è girata, ma sul mezzo c'era semplicemente una persona che si trovava a passare di lì per caso. Si è dibattuto per mesi sulla possibilità di riproporre quella fuga, ma a conti fatti tale sequenza sarebbe risultata stucchevole e poco in linea con una narrazione più realistica e moderna.