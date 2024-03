Matteo sarà distrutto per aver tradito Marcello e si sfogherà con Maria nella puntata de Il Paradiso delle Signore 8 in onda mercoledì 20 marzo. Le anticipazioni raccontano che Portelli proverà a fermare Barbieri per impedirgli di mettersi in affari con Hofer, ma non potrà rivelargli il piano di Umberto. Nel frattempo Tancredi dirà a Guarnieri di non aver intenzione di rinunciare a Matilde e Adelaide non sopporterà di vedere Marcello in compagnia di Rosa. Marta prenderà una decisione importante per aiutare Rita e il suo bambino.

Lo sfogo di Matteo con Maria termina con un gesto inatteso

Per Matteo sarà una giornata decisamente complicata, perché si pentirà amaramente di aver ingannato Marcello e non riuscirà a rimediare al suo grave errore. Proverà a fermare Marcello e a impedirgli di investire con Hofer, ma non potrà rivelargli la verità sul piano di Umberto. Distrutto dal pensiero di averlo tradito, Matteo troverà in Maria una confidente e si sfogherà con lei. Portelli, inoltre, farà un gesto inaspettato nei confronti della ragazza e dando uno sguardo alle anticipazioni future è possibile evincere che le darà un bacio.

I sentimenti ancora vivi di Tancredi per Matilde

Ci saranno novità anche per Rosa e Marcello, che verranno scelti come modelli per rappresentare la nuova collezione de Il Paradiso delle signore.

Vedere il suo ex fidanzato in compagnia di un'altra farà soffrire la contessa Adelaide, che dovrà ammettere di non essere ancora pronta a tutto questo.

Tancredi confesserà a Umberto di non voler rinunciare a Matilde: sarà deciso a riconquistare il cuore della moglie. Marta, invece, sarà sempre più coinvolta dalla storia di Rita e prenderà una decisione importante per aiutare la giovane madre e il suo bambino.

La vicinanza con Marta rischia di portare Matilde a prendere una decisione su Vittorio

Nelle puntate precedenti Matilde si è mostrata infastidita per l'arrivo di Marta e la vicinanza tra la donna e Vittorio è stata evidente. La signora Frigerio ha sofferto molto al pensiero di poter perdere Conti e per questo si è trovata a vivere un momento molto fragile della sua vita.

Tancredi ha espresso il desiderio di riconquistare il cuore di Matilde e non si esclude che l'imprenditore possa riuscirci. Se Vittorio e Marta dovessero avvicinarsi ancora di più, la situazione per Matilde diventerebbe insostenibile e la donna potrebbe arrivare a una rottura definitiva. Ad aspettarla troverebbe Tancredi, che non ha mai rinunciato alla speranza di ritornare con sua moglie e questa potrebbe essere l'occasione giusta per realizzare il suo desiderio.