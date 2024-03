Nell'episodio de Il Paradiso delle Signore di lunedì 11 marzo Matteo continuerà a fare il doppio gioco e, per persuadere Marcello a mettersi in affari con Hofer, si offrirà di andare in Germania, per controllare le finanze dell'imprenditore. Nel frattempo, Mario Oradei non vorrà farsi vedere in giro con Roberto, mentre Giuditta regalerà una spilla a Elvira, ma lei la perderà. Wanda, invece, annuncerà il proprio arrivo a Milano.

Matteo si offre volontario per andare in Germania

Nelle ultime puntate, Matteo è stato ricattato da Umberto e, purtroppo, il ragioniere de Il Paradiso delle signore, per salvare sua madre, ha deciso di collaborare con il banchiere, facendo il doppio gioco, ai danni di Marcello.

Nell'episodio dell'11 marzo, Portelli dovrà convincere il suo fratellastro a mettersi in affari con Hofer e si offrirà volontario per andare in Germania in modo da controllare le finanze dell'imprenditore. Inoltre, il figlio di Silvana farà sapere a Umberto di aver trovato un modo per convincere Marcello e Vittorio ad accettare l'offerta di Hofer.

Nel frattempo Maria verrà contattata da una giornalista di una rivista che vorrà intervistarla insieme a Vito: almeno inizialmente Lamantia non se la sentirà di accettare la proposta.

Roberto compie gli anni e Mario non vuole farsi vedere con lui

Intanto Roberto, che ha una relazione con Mario da qualche tempo, compirà gli anni e desidererà trascorrere il tempo con il cameriere del circolo.

Purtroppo, però, Oradei non sarà dello stesso avviso e non vorrà farsi vedere in giro con lui.

Nel frattempo Wanda, la madre di Rosa, annuncerà il proprio arrivo a Milano. A quel punto Armando e sua nipote inizieranno ad agitarsi dal momento che la donna non è al corrente che sua figlia fa la commessa a Il Paradiso delle signore.

Giuditta, la suocera di Elvira, regalerà a sua nuora una spilla ma la commessa la perderà e ciò potrebbe rivelarsi un problema per lei.

Ipotesi sul futuro: Elvira e Tullio possono lasciarsi

Nelle recenti puntate de Il Paradiso delle signore, Elvira ha iniziato a riavvicinarsi a Salvatore, guardando anche con un po' di nostalgia al proprietario del Gran Caffè Amato.

Tullio, invece, fidanzato con la giovane Gallo da qualche mese, si è mostrato molto autoritario nei confronti della sua fidanzata, dandole regole sia sul mangiare che sul modo di vestirsi. Quando la Venere perderà la spilla ricevuta in dono da sua suocera, Tullio andrà su tutte le furie e questo episodio può anche rappresentare la goccia che farà traboccare il vaso: non è escluso che ciò possa dare il via a una serie di discussioni che potrebbero portare anche a far interrompere la relazione fra i due fidanzati.