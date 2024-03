Nelle puntate della soap tv La Promessa in onda a breve su Canale 5, Cruz darà ordine a Petra di rapire il figlio di Pia. Il piccolo Dieguito, a poche ore dalla nascita, sparirà nel nulla nel cuore della notte e verrà portato in un convento dal fratello di Petra, Sebastiano. Quest'ultimo confesserà in seguito a Teresa dove si trova il bambino e Cruz rischierà di essere smascherata.

Cruz ordina a Petra di rapire il figlio di Pia

A La Promessa arriverà il momento del parto di Pia. Sarà un momento assai difficile per la governante che per alcune complicazioni rischierà persino di morire.

Alla fine tutto andrà bene e la donna darà alla luce il piccolo Dieguito che verrà accudito dal resto della servitù. Pia nel frattempo, non verserà in buone condizioni e necessiterà di tempo e cure per recuperare le forze dopo un parto così complicato. In questo frangente la marchesa Cruz ordinerà a Petra di rapire il bambino e portarlo in convento. La domestica personale della marchesa eseguirà l'ordine della sua padrona e nel cuore della notte porterà via il piccolo Dieguito. Petra verrà, però, vista dal fratello Feliciano che le chiederà spiegazioni. La donna gli dirà di aver preso il bambino perché Pia potrebbe non sopravvivere al parto e perché nessuno della servitù potrà prendersi cura del piccolo.

Il figlio di Pia viene portato in convento

Petra metterà Dieguito tra le braccia di Feliciano e gli dirà di portarlo in convento, cosa che il fratello farà. Ovviamente la scomparsa del bambino farà preoccupare tutta la servitù che lo cercherà in lungo e in largo. Alla fine sarà proprio Feliciano a confessare a Teresa che il figlio di Pia è in un convento.

Non gli dirà però chi ha ordinato il rapimento del piccolo. I sospetti sul rapimento ricadranno proprio su Petra. Nel frattempo Pia si riprenderà dal parto e verrà a sapere della sparizione del piccolo Dieguito. Saranno poi Abel, Jana e Manuel a riuscire ad introdursi nel convento e a riportare il bambino a La Promessa per la gioia di Pia.

La governante, a questo punto, minaccerà di chiamare i gendarmi per farla pagare ai responsabili del rapimento. Venuta a sapere ciò, Cruz avrà timore che il fratello di Petra possa svelare che è lei la mandante del rapimento. La marchesa riuscirà a convincere Pia a non chiamare la polizia dicendole che sarà lei stessa a farla pagare ai responsabili del rapimento.

Il ritorno di Cruz a La Promessa

Dopo alcune settimane di permanenza in sanatorio, la marchesa Cruz farà il suo ritorno a La Promessa. Lo farà in grande stile, presentandosi a sorpresa durante la cena. Subito riprenderà in mano le redini della tenuta e per prima cosa caccerà la rivale Elisa De Grazalema. Le vicende della serie ambientata nella Spagna di inizio '900 torneranno quindi a ruotare intorno a questo controverso personaggio che, sin dalle prime puntate, ha dimostrato di essere spietato e senza scrupoli. È lei infatti, la mandante dell' assassinio di Tomas il primogenito di don Alonso.