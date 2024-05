Zeynep si troverà a fronteggiare due grandi problemi nelle puntate della seconda stagione di Endless love. Il primo riguarda Kemal, che sospetta che abbia ucciso Ozan, il secondo invece interessa la sua seconda gravidanza, visto che aspetta un figlio da Emir. La ragazza non saprà come gestire le cose e, quando il fratello le chiederà se c'entra qualcosa con la morte di Ozan, lei cambierà discorso rivelandogli che aspetta un figlio da Emir.

Nihan e Kemal rischiano di scoprire l'identità dell'assassino di Ozan

Dopo varie indagini Kemal e Nihan saranno vicini a scoprire il nome dell'assassino di Ozan.

Asu dirà a Emir che forse è arrivato il momento di svelare la realtà dei fatti. "Gli devi dare la verità che non si aspettano", affermerà, così Emir si preparerà per la rivelazione. Chiederà a Tufan e ai suoi uomini di sequestrare Zeynep e di narcotizzarla con del cloroformio. Darà un appuntamento a Kemal e Nihan in un magazzino abbandonato, luogo in cui farà portare Zeynep per metterla in una sorta di pacco regalo che i due dovranno aprire.

Quando Kemal e Nihan apriranno il pacco penseranno di trovare l'assassino di Ozan, invece sarà vuoto, perché all'ultimo momento Emir ha salvato Zeynep.

Emir scopre che Zeynep aspetta un figlio da lui

Hakan ha scoperto che Zeynep è incinta: nel bagno della loro casa ha trovato un test di gravidanza positivo.

Andrà subito da Emir e gli racconterà della gravidanza della giovane. Lui si sentirà in colpa: non vorrà mettere in pericolo la madre di suo figlio, così dieci minuti prima dell'arrivo di Kemal e Nihan la porterà via.

Asu rimarrà sconvolta dall'atteggiamento del fratello, così ci penserà lei stessa a condurre Kemal verso Zeynep.

Pagherà Gürcan per fingersi un infermiere e gli farà dire che il giorno della morte di Ozan ha visto una ragazza dai capelli bruni entrare nella sua stanza d'ospedale.

La scoperta di Kemal

Kemal capirà che possa trattarsi di Zeynep, così andrà subito da lei per parlarle. Proverà in tutti i modi a farle ammettere che lei sa qualcosa in merito alla morte del marito, ma la ragazza non vorrà ammettere la verità, così per cercare di cambiare argomento dirà al fratello: "Aspetto un bambino, è di Emir".

Kemal resterà senza parole: "Vorrei che fossi morta. Vorrei che fossi stata tu a uccidere Ozan, almeno avrei provato del dolore per te".

L'intuizione di Kemal è ovviamente giusta, è stata Zeynep a uccidere Ozan. Non l'ha fatto volontariamente, ha provato a farlo stare zitto mettendogli un cuscino sulla faccia. Non sopportava di sentirsi dire dal marito che il bambino che portava in grembo era di Emir. Zeynep, però, ha avuto più enfasi del previsto, bloccando il respiro di Ozan e portandolo alla morte.