Matteo avrà enormi difficoltà a gestire le bugie che è costretto a raccontare a Marcello per assecondare Umberto.

Nel frattempo, Adelaide sarà sempre più gelosa dalla vicinanza fra Marcello e Rosa, mentre Irene e Delia ideeranno un piano per allontanare Elvira da Tullio.

Matteo bacia Maria e poi si scusa

Matteo tenterà in tutti i modi di convincere Marcello ad interrompere i suoi affari con l'imprenditore tedesco Hofer, anche se non potrà rivelargli tutta la verità. Abbattuto a causa della situazione che si è venuta a creare con il fratellastro, l'uomo deciderà di confidarsi con Maria per poi rubarle un bacio.

Puglisi rimarrà molto turbata dall'accaduto anche se continuerà a pensare a Vito. Matteo si renderà conto delle difficoltà della giovane e le chiederà scusa per poi prometterle di lasciarla in pace.

Delia ed Irene si convinceranno che Elvira e Tullio non sono fatti per stare insieme e tenteranno di convincere Salvatore ad aiutarle a mettere in atto un piano per allontanarli. Il giovane però si rifiuterà di assecondarle. La sera della gara di ballo, Tullio non si presenterà all'evento e Amato deciderà di prendere la situazione in mano, aiutando Elvira a non fare una brutta figura.

Rosa diventa modella del Paradiso

Al Paradiso verranno scelti Marcello e Rosa come modelli per la presentazione della nuova collezione di abbigliamento maschile e femminile del Paradiso.

Adelaide inizierà a notare lo strano feeling fra Barbieri e la ragazza e ne sarà molto infastidita. Nel frattempo, Marcello deciderà di coinvolgere proprio la contessa nei suoi affari con Hoffer e la contatterà telefonicamente. La donna gli chiederà del tempo per riflettere sulla sua proposta per poi convocarlo strategicamente a villa Guarneri per allontanarlo da Rosa.

Tancredi confiderà ad Umberto di voler riconquistare Matilde, mentre Marta farà la conoscenza di una ragazza alla casa-famiglia. Dopo aver ascoltato la sua storia, Guarneri chiederà a Vittorio di poter annullare il loro matrimonio alla Sacra Rota.

Recap delle puntate precedenti

Negli episodi precedenti, Maria è rimasta totalmente spiazzata quando il suo ex fidanzato Vito l'ha baciata nel corso di un'intervista di coppia con una giornalista.

Il gesto dell'ex ha gettato in piena crisi la stilista già molto provata dalle vicissitudini amorose vissute negli ultimi tempi con l'annullamento del suo matrimonio.

Al centro delle scene ultimamente c'è il personaggio di Rosa che è stata costretta a gestire l'arrivo della madre Wanda a Milano. La disapprovazione della madre per i lavori umili aveva costretto la giovane a mentirle sul suo vero lavoro, fino a quando non ha trovato il coraggio di raccontarle tutta la verità dicendole che lavora come commessa.