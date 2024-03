Matilde continuerà ad avere dei dubbi sul rapporto tra Vittorio e Marta e, questa volta, si ritroverà protagonista di uno screzio con la figlia del commendatore Guarnieri.

Adelaide invece non riuscirà a darsi pace per via del comportamento di Marcello: la donna non accetterà il fatto che non si sia ancora fatto vedere dopo il suo rientro a Milano. Intanto, però, Barbieri si ritroverà in una posizione difficile per via dei suoi affari e sarà costretto a rivolgersi proprio alla sua ex compagna.

Matilde avrà uno screzio con Marta: anticipazioni Il Paradiso delle signore 18 marzo

Matilde non riuscirà a non pensare al feeling speciale che si è creato tra Marta e il suo ex Vittorio Conti, tanto da mostrarsi particolarmente inquieta per questa situazione.

E, questa volta, finirà per essere protagonista di uno screzio con la figlia del commendatore Guarnieri: le trame non forniscono ulteriori dettagli in merito ma, a quanto pare, il clima tra le due donne non sarà più dei migliori.

Intanto si avvicinerà il momento della gara di ballo: Delia cercherà in tutti i modi di convincere Salvatore a ospitare in Caffetteria Elvira e Tullio, così da permettere ai due ragazzi di affrontare al meglio le prove in vista dell'attesa competizione ormai alle porte.

Adelaide delusa dall'atteggiamento di Marcello

Le anticipazioni dell'appuntamento di lunedì 18 marzo, inoltre, raccontano che Adelaide non riuscirà a capacitarsi del fatto che Marcello non si sia ancora fatto vivo dopo il suo rientro stabile a Milano.

Tuttavia, Barbieri si ritroverà ad affrontare una situazione complicata dal punto di vista lavorativo: Vittorio Conti ha scelto ufficialmente di tirarsi indietro in merito al nuovo affare con Hofer e, a quel punto, il ragazzo prenderà in considerazione l'idea di telefonare direttamente alla contessa per parlarle.

In vista della sfilata per la nuova collezione del grande magazzino milanese, le veneri proporranno a Vittorio di far scendere in passerella Rosa.

Marcello aveva scelto di non rivedere Adelaide

Nelle puntate precedenti di questa stagione, Marcello aveva scelto di non partecipare all'inaugurazione della casa-famiglia a Milano, sapendo benissimo che a tale evento avrebbe partecipato anche la sua ex compagna Adelaide.

Un modo ben preciso per evitare di dover rivedere la contessa dopo che i due avevano scelto di intraprendere strade differenti.

Era stata proprio Adelaide a fare un passo indietro, preferendo chiudere questa relazione pur di lasciare Barbieri libero di viversi le sue esperienze, data la sua partenza per Ginevra.