Le anticipazioni della puntata speciale di Terra amara in programma sabato 2 marzo su Canale 5 rivelano che Colak sarà protagonista dell'omicidio di Bayram, l'uomo sospettato di aver piazzato la bomba all'interno della vettura di Hakan.

Intanto Fikret e Cetin continueranno ad essere bloccati a Beirut dove si sta svolgendo la guerra civile e, per tale ragione, Hakan deciderà di partire per metterli in salvo.

Colak uccide Bayram: Vahap assiste all'omicidio

Hakan chiederà a Vahap di mettersi sulle tracce di Bayram, l'uomo sospettato di aver collocato la bomba all'interno dell'automobile di Hakan, con lo scopo ben preciso di eliminarlo.

Durante la sua ricerca, però, Vahap arriverà a fare una scoperta inaspettata: l'uomo si imbatte in Colak in compagnia di Bayram e assiste all'omicidio di questo'ultimo. Sarà proprio il perfido Colak a finire l'uomo, togliendogli la vita senza farsi alcun tipo di scrupolo.

Intanto Zuleyha continuerà ad essere estremamente preoccupata per le sorti di Fikret e Cetin, dato che i due si trovano bloccati in Libano dove è in corso la guerra civile. La donna deciderà di mettersi in contatto con il Ministero per fare in modo che possano essere evacuati al più presto e tornare così sani e salvi a Cukurova.

Hakan parte per Beirut: anticipazioni Terra amara sabato 2 marzo

Le anticipazioni della puntata di sabato 2 marzo, inoltre rivelano che Cevriye origlierà di nascosto una conversazione di Zuleyha e scoprirà che Fikret si trova in pericolo.

La donna informerà della realtà dei fatti anche Lutfiye, la quale resterà a dir poco scioccata per le sorti del nipote.

La reazione di Zuleyha non sarà delle migliori e furiosa per il comportamento della nuova domestica assunta a villa Yaman non si farà problemi ad affrontarla: deve stare al suo posto e non intromettersi in vicende che non la riguardano pena il licenziamento definitivo.

Intanto Sermir inizierà a vantarsi per il suo prossimo matrimonio con Colak, convinta del fatto che il ricco imprenditore la sposerà al più presto. Quando la donna vedrà arrivare l'uomo assieme a sua figlia Betul, cadrà nello sconforto assoluto.

Hakan, invece, su richiesta di Zuleyha deciderà di partire per Beirut alla ricerca di Fikret e Cetin.

Fikret stava indagando su Hakan

Nelle puntate precedenti della soap, Zuleyha aveva iniziato ad avere dei sospetti sul conto dell'uomo che ha al suo fianco, così da chiedere a Fikret di indagare e di scoprire la verità sul suo passato.

Il fratellastro di Demir ha subito accolto la richiesta della donna e assieme a Cetin è volato in Libano per cercare di mettere insieme i tasselli di questa intricata vicenda riguardante Mehmet/Hakan, arrivando finalmente a scoprire la verità sulla sua identità e sul perché del suo arrivo a Cukurova, intenzionato a vendicarsi degli Yaman.