Mehmet scoprirà chi ha messo la bomba sulla sua auto e si metterà sulle sue tracce nella puntata di Terra amara in onda venerdì 2 marzo. Le anticipazioni spiegano che Mehmet chiederà a Vahap di aiutarlo a cercare Bayram, un ex detenuto, pagato da Colak per farlo saltare in aria con la macchina. Nel frattempo, Hesmet, furioso per l'attentato non riuscito, non si farà nessun problema ad uccidere l'uomo che aveva assoldato e lo seppellirà nella foresta, mentre Vahap vedrà tutto.

Mehmet chiederà l'aiuto di Vahap

Ci saranno importanti novità sull'attentato ai danni di Mehmet ed emergerà chi ha messo la bomba sulla sua auto per ucciderlo.

Il fidanzato di Zuleyha scoprirà grazie a un suo contatto di Ankara che a piazzare l'ordigno è stato Bayram, un ex detenuto di Cukurova. La polizia sarà già sulle sue tracce, ma Mehmet si domanderà come mai quello sconosciuto avrebbe voluto ucciderlo e lo cercherà per capire chi lo gli aveva ordinato l'omicidio. Mehmet andrà da Abdulkadir e gli chiederà di mandare Vahap a cercare l'ex detenuto. Keskin accetterà per l'insistenza di Kara, anche se non si fida più di suo fratello, visto che è diventato un collaboratore di Colak. Nel frattempo, si scoprirà che quest'ultimo è il mandante dell'omicidio ed è furioso perché il suo piano non ha funzionato.

Vahap assisterà all'omicidio del collaboratore di Colak

Colak andrà su tutte le furie vedendo il suo progetto andare in fumo, perché nonostante l'esplosione della sua auto Mehmet si è salvato. Hesmet non avrà nessuna intenzione di perdonare questo errore a Bayram, soprattutto perché la polizia potrebbe catturarlo da un momento all'altro e lui potrebbe rivelare chi è il suo capo.

Per non rischiare di essere incriminato, Colak porterà Bayram in una foresta e lo ucciderà con un colpo di pistola. Successivamente seppellirà il suo corpo sulla stessa scena del crimine, certo che nessuno lo abbia visto. Ad assistere all'omicidio, però, ci sarà Vahap che era sulle tracce di Bayram per conto di Mehmet.

L'attentato contro Mehmet e le lacrime di Zuleyha

Nelle puntate precedenti Zuleyha ha vissuto momenti di grande paura. Dopo una riunione di lavoro in cui Fikret era stato molto freddo, la donna ha parlato con suo cognato. Quest'ultimo ha spiegato a Zuleyha che per lui starle vicino è una sofferenza, perché prova dei sentimenti per lei. Durante questa discussione, all'improvviso è esplosa l'auto di Mehmet e Zuleyha è stata presa dalla disperazione di averlo perso per sempre. Fikret ha provato a consolarla, ma poco dopo Mehmet è uscito dall'albergo sano e salvo: si era allontanato dall'auto per prendere le chiavi. La gioia di Zuleyha è stata incontenibile ed è corsa ad abbracciare il suo fidanzato, mentre Fikret ha visto svanire tutte le sue speranze.