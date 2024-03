Zuleyha Altun, la protagonista della soap opera turca Terra Amara, si troverà in una situazione difficile nelle puntate in onda su Canale 5 il 15 marzo 2024. La donna rischierà di essere sfrattata dalla sua tenuta se non salderà un debito di 10 milioni di lire turche per non aver pagato le tasse: a sua insaputa ci sarà il coinvolgimento di Betul Arcan, determinata a farla cacciare dalla villa Yaman. La ragazza infatti racconterà a Colak di essere stata lei a fare in modo che le notifiche di pagamento non giungessero nelle mani di Zuleyha.

Zuleyha minaccia di uccidere Mehmet, Betul non vuole lasciare Colak

Dopo aver scoperto che Mehmet Kara le ha nascosto per mesi di essere Hakan Gumusoglu, Zuleyha lo obbligherà a darle le quote dell’azienda Yaman e ad andarsene via da Cukurova: la donna gli punterà contro la sua arma da fuoco, a evitare il peggio ci penserà Fikret con il suo intervento.

Nel contempo dopo essersi accorta di essere pedinata da un uomo di Colak, Betul troverà rifugio da Abdulkadir, al quale dirà di non voler lasciare il suo fidanzato per impossessarsi del suo patrimonio.

Intanto Fadik dirà a Lutfiye che secondo il suo parere Fikret e Zuleyha formerebbero una bella coppia.

Fikret affronta Sermin e Betul, arriva il fratello di Mujgan

Successivamente stufo dell’ossessione di Vahap nei confronti di Zuleyha, Fikret chiederà a Hakan di dargli una lezione servendosi della complicità di Abdulkadir.

Nel frattempo a causa dello zampino di Betul, un ufficiale giudiziario vorrà pignorare Villa Yaman per un debito di Zuleyha con il fisco: la ragazza rimarrà sconvolta in presenza di Fusun e Sermin per non aver ricevuto gli avvisi di pagamento.

A questo punto Betul spererà che la villa sia messa all'asta, in modo da farla acquistare a Colak. Fikret invece affronterà Sermin e Betul, con la convinzione che siano state loro a mettere Zuleyha nei guai.

Per concludere il fratello di Mujgan insieme ai suoi avvocati obbligherà Fikret a dargli dieci milioni di lire per ottenere la custodia del piccolo Kerem Alì.

Riepilogo sulle strategie di Betul per impadronirsi dell'eredità degli Yaman

Sin da quando è arrivata a Cukurova, Betul ha avuto un obiettivo ben preciso, ovvero quello di appropriarsi dei beni degli Yaman. Per iniziare ha convinto Zuleyha ad assumerla come avvocata della Yaman Holding e ha cercato di allearsi con la defunta Umit contro Demir. Dopo aver sottratto dei soldi all’azienda, la fanciulla è stata cacciata dalla tenuta da Zuleyha insieme alla madre Sermin per aver venduto dei terreni di proprietà dei Yaman in segreto. Appena si è rivelata una truffatrice, Betul è stata lasciata dal fidanzato Fikret.